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Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане достигло ста человек - РИА Новости, 31.01.2023
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Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане достигло ста человек
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане достигло ста человек - РИА Новости, 31.01.2023
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане достигло ста человек
Число погибших при теракте в мечети в городе Пешаваре на северо-западе Пакистана возросло до 100 человек, сообщает телеканал Geo со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:21
2023-01-31T15:45
в мире
пешавар
пакистан
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Число погибших при теракте в мечети в городе Пешаваре на северо-западе Пакистана возросло до 100 человек, сообщает телеканал Geo со ссылкой на чиновников.Ранее сообщалось о 93 погибших.Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13.40 по местному времени (11.40 мск) во время молитвы. По словам очевидцев, в мечети находились более 100 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате взрыва часть мечети и крыша здания обрушились.Сообщалось, что ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"*. Позднее, как сообщает издание Dawn, в группировке опровергли причастность ко взрыву, заявив, что их правила запрещают атаки на мечети и общественные места. Однако, как полагают источники газеты, за взрывом могли стоять некие местные подразделения террористической организации.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, пешавар, пакистан
В мире, Пешавар, Пакистан
15:21 31.01.2023 (обновлено: 15:45 31.01.2023)
 
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане достигло ста человек

Geo: число погибших при теракте в мечети в Пешаваре увеличилось до ста человек

© AP Photo / Muhammad SajjadПолицейские в районе места взрыва в Пешаваре, Пакистан
Полицейские в районе места взрыва в Пешаваре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Полицейские в районе места взрыва в Пешаваре, Пакистан
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Число погибших при теракте в мечети в городе Пешаваре на северо-западе Пакистана возросло до 100 человек, сообщает телеканал Geo со ссылкой на чиновников.
Ранее сообщалось о 93 погибших.
"Число погибших в результате взрыва... возросло до 100 человек, 221 человек получил ранения", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на чиновников.
Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13.40 по местному времени (11.40 мск) во время молитвы. По словам очевидцев, в мечети находились более 100 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате взрыва часть мечети и крыша здания обрушились.
Сообщалось, что ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"*. Позднее, как сообщает издание Dawn, в группировке опровергли причастность ко взрыву, заявив, что их правила запрещают атаки на мечети и общественные места. Однако, как полагают источники газеты, за взрывом могли стоять некие местные подразделения террористической организации.
* Террористическая организация, запрещенная в России
На месте взрыва в Пешаваре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 15:03
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В миреПешаварПакистан
 
 
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