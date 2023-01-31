https://ria.ru/20230131/pakistan-1848700662.html
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане достигло ста человек
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане достигло ста человек - РИА Новости, 31.01.2023
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане достигло ста человек
Число погибших при теракте в мечети в городе Пешаваре на северо-западе Пакистана возросло до 100 человек, сообщает телеканал Geo со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:21
2023-01-31T15:21
2023-01-31T15:45
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пешавар
пакистан
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Число погибших при теракте в мечети в городе Пешаваре на северо-западе Пакистана возросло до 100 человек, сообщает телеканал Geo со ссылкой на чиновников.Ранее сообщалось о 93 погибших.Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13.40 по местному времени (11.40 мск) во время молитвы. По словам очевидцев, в мечети находились более 100 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате взрыва часть мечети и крыша здания обрушились.Сообщалось, что ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"*. Позднее, как сообщает издание Dawn, в группировке опровергли причастность ко взрыву, заявив, что их правила запрещают атаки на мечети и общественные места. Однако, как полагают источники газеты, за взрывом могли стоять некие местные подразделения террористической организации.* Террористическая организация, запрещенная в России
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, пешавар, пакистан
В мире, Пешавар, Пакистан
15:21 31.01.2023 (обновлено: 15:45 31.01.2023)
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане достигло ста человек
Geo: число погибших при теракте в мечети в Пешаваре увеличилось до ста человек
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Число погибших при теракте в мечети в городе Пешаваре на северо-западе Пакистана возросло до 100 человек, сообщает телеканал Geo
со ссылкой на чиновников.
Ранее сообщалось о 93 погибших.
"Число погибших в результате взрыва... возросло до 100 человек, 221 человек получил ранения", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на чиновников.
Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13.40 по местному времени (11.40 мск) во время молитвы. По словам очевидцев, в мечети находились более 100 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате взрыва часть мечети и крыша здания обрушились.
Сообщалось, что ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"*. Позднее, как сообщает издание Dawn, в группировке опровергли причастность ко взрыву, заявив, что их правила запрещают атаки на мечети и общественные места. Однако, как полагают источники газеты, за взрывом могли стоять некие местные подразделения террористической организации.
* Террористическая организация, запрещенная в России