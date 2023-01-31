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Число жертв взрыва мечети в Пакистане увеличилось
Число жертв взрыва мечети в Пакистане увеличилось - РИА Новости, 31.01.2023
Число жертв взрыва мечети в Пакистане увеличилось
Число жертв взрыва в мечети в пакистанском Пешаваре выросло до 72, сообщает телеканал Geo. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T05:56
2023-01-31T05:56
2023-01-31T06:26
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Число жертв взрыва в мечети в пакистанском Пешаваре выросло до 72, сообщает телеканал Geo. Ранее сообщалось о 59 погибших и 157 пострадавших. Кроме того, во вторник в провинции, где произошло нападение, объявили траур. Поисково-спасательная операция продолжается. Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13.40 (11.40 мск) во время молитвы. По словам очевидцев, там находились более 100 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате инцидента часть мечети и крыша здания обрушились. Сообщалось, что ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан*". Позднее, как сообщает издание Dawn, в группировке опровергли причастность ко теракту, заявив, что их правила запрещают атаки на мечети и общественные места. Однако, как полагают источники газеты, за взрывом могли стоять некие местные подразделения террористической организации.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, пакистан, пешавар, россия, geo
В мире, Пакистан, Пешавар, Россия, Geo
05:56 31.01.2023 (обновлено: 06:26 31.01.2023)
Число жертв взрыва мечети в Пакистане увеличилось
Geo: число жертв взрыва мечети в Пакистане выросло до 72 человек
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Число жертв взрыва в мечети в пакистанском Пешаваре выросло до 72, сообщает телеканал Geo
.
Ранее сообщалось о 59 погибших и 157 пострадавших.
Кроме того, во вторник в провинции, где произошло нападение, объявили траур.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13.40 (11.40 мск) во время молитвы. По словам очевидцев, там находились более 100 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате инцидента часть мечети и крыша здания обрушились.
Сообщалось, что ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан*". Позднее, как сообщает издание Dawn, в группировке опровергли причастность ко теракту, заявив, что их правила запрещают атаки на мечети и общественные места. Однако, как полагают источники газеты, за взрывом могли стоять некие местные подразделения террористической организации.
* Террористическая организация, запрещенная в России.