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Число жертв взрыва мечети в Пакистане увеличилось

Число жертв взрыва мечети в Пакистане увеличилось - РИА Новости, 31.01.2023

Число жертв взрыва мечети в Пакистане увеличилось

Число жертв взрыва в мечети в пакистанском Пешаваре выросло до 72, сообщает телеканал Geo. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T05:56

2023-01-31T05:56

2023-01-31T06:26

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Число жертв взрыва в мечети в пакистанском Пешаваре выросло до 72, сообщает телеканал Geo. Ранее сообщалось о 59 погибших и 157 пострадавших. Кроме того, во вторник в провинции, где произошло нападение, объявили траур. Поисково-спасательная операция продолжается. Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13.40 (11.40 мск) во время молитвы. По словам очевидцев, там находились более 100 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате инцидента часть мечети и крыша здания обрушились. Сообщалось, что ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан*". Позднее, как сообщает издание Dawn, в группировке опровергли причастность ко теракту, заявив, что их правила запрещают атаки на мечети и общественные места. Однако, как полагают источники газеты, за взрывом могли стоять некие местные подразделения террористической организации.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230127/lavrov-1847842212.html

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