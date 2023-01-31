https://ria.ru/20230131/otnosheniya-1848822468.html

МИД Швеции признал, что отношения между Стокгольмом и Анкарой "прохладные"

МИД Швеции признал, что отношения между Стокгольмом и Анкарой "прохладные" - РИА Новости, 31.01.2023

МИД Швеции признал, что отношения между Стокгольмом и Анкарой "прохладные"

Глава шведского МИД Тобиас Билльстрем заявил, что отношения между Стокгольмом и Анкарой на данный момент "прохладные". РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T23:21

2023-01-31T23:21

2023-01-31T23:21

в мире

швеция

турция

пекка хаависто

нато

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрем заявил, что отношения между Стокгольмом и Анкарой на данный момент "прохладные". Ранее лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Позднее он провел акцию с сожжением священной книги мусульман у здания посольства Турции в Копенгагене, у мечети в столице Дании. Аналогичная акция была проведена у консульского отдела посольства России в Дании, расположенного в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий. Анкара призвала власти ряда европейских стран, пока не отреагировавших на акции, маргинализирующие мусульман, высказаться по поводу попрания универсальных ценностей, которые они якобы отстаивают. "На данный момент отношения между странами прохладные. И это вполне естественно. Однако мне кажется важным сосредоточиться на движении вперед", - заявил в эфире Шведского радио Билльстрем. При этом, по словам министра, недавнее ухудшение отношений между сторонами не будет затруднять курс Швеции по вступлению в НАТО. Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны. Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.

https://ria.ru/20230129/erdogan-1848267167.html

https://ria.ru/20230131/nato-1848754652.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, швеция, турция, пекка хаависто, нато