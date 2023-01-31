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Названа стоимость отдыха в февральские праздники в отелях Подмосковья - РИА Новости, 31.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230131/oteli-1848625669.html
Названа стоимость отдыха в февральские праздники в отелях Подмосковья
Названа стоимость отдыха в февральские праздники в отелях Подмосковья - РИА Новости, 31.01.2023
Названа стоимость отдыха в февральские праздники в отелях Подмосковья
В этом году февральские праздничные выходные продлятся четыре дня – с 23 по 26-е, и туроператоры рассказали, в каких отелях Подмосковья и ближайших к столице... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:15
2023-01-31T12:15
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
московская область (подмосковье)
калужская область
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В этом году февральские праздничные выходные продлятся четыре дня – с 23 по 26-е, и туроператоры рассказали, в каких отелях Подмосковья и ближайших к столице регионов лучше всего провести праздники семье с детьми, сообщает АТОР.В среднем, отдых с 22 февраля по 26 февраля (пять дней и четыре ночи) с трехразовым питанием обойдется в среднем в 60 тысяч рублей за двух взрослых и ребенка (только проживание и питание).Так, до 50 тысяч рублей на семью будет стоить отдых в гостинице "Артурс Спа Вилладж" категории "четыре звезды", в пансионате "Заря", санатории "Вятичи" (Калужская область), на курорте Аmaks "Новая Истра", загородном клубе "Солярис". Во многих из них есть бассейны (за исключением "Соляриса", но там много развлечений для подростков), спа-центры, детские клубы. Семейный отдых по цене 50-75 тысяч рублей предлагают загородные клубы Artiland (Балашиха) категории "пять звезд" и "Лачи", "Александровская Слобода", парк-отель "Воздвиженское" и "Фестиваль" в Тверской области. Более 75 тысяч рублей стоит отдых в отеле Zvenigorod ("Гелиопарк Талассо"). "Фореста Фестиваль" также предлагает много развлечений. В Les Art Resort есть как крытый, так и уличный бассейн с системой подогрева воды, SPA центр, джакузи, массажный кабинет, русская баня. Пятизвездочный отель Cosmos Collection Izumrudny Les оценивает стоимость семейного отдыха на длинные февральские выходные в 134 тысячи рублей с завтраками.По словам экспертов, если сравнивать суточную стоимость на ближайшие к праздникам выходные, то цены в целом увеличилась примерно 10 процентов. Но именно на фиксированные даты заездов (строго с 23 по 26 февраля) номера стоят выше, чем обычно.В сравнении с прошлым годом спрос на февральские выходные значительно выше, чем годом ранее. Это объясняется продолжительностью праздников. Многие самые популярные подмосковные отели уже сообщают о полной загрузке на эти даты. Но по оценкам туроператоров, пик продаж придется на вторую неделю февраля, поэтому пока еще есть из чего выбрать.
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4.7
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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353
60
353
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новости - туризм, туризм, туристы, московская область (подмосковье), калужская область, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать в выходные
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Московская область (Подмосковье), Калужская область, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда поехать в выходные
12:15 31.01.2023
 
Названа стоимость отдыха в февральские праздники в отелях Подмосковья

АТОР: отдых на февральские праздники в отелях возле Москвы стоит от 27 до 134 тысяч рублей

© Depositphotos.com / GoodluzМама с ребенком
Мама с ребенком - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Depositphotos.com / Goodluz
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В этом году февральские праздничные выходные продлятся четыре дня – с 23 по 26-е, и туроператоры рассказали, в каких отелях Подмосковья и ближайших к столице регионов лучше всего провести праздники семье с детьми, сообщает АТОР.
В среднем, отдых с 22 февраля по 26 февраля (пять дней и четыре ночи) с трехразовым питанием обойдется в среднем в 60 тысяч рублей за двух взрослых и ребенка (только проживание и питание).
Так, до 50 тысяч рублей на семью будет стоить отдых в гостинице "Артурс Спа Вилладж" категории "четыре звезды", в пансионате "Заря", санатории "Вятичи" (Калужская область), на курорте Аmaks "Новая Истра", загородном клубе "Солярис". Во многих из них есть бассейны (за исключением "Соляриса", но там много развлечений для подростков), спа-центры, детские клубы.
Семейный отдых по цене 50-75 тысяч рублей предлагают загородные клубы Artiland (Балашиха) категории "пять звезд" и "Лачи", "Александровская Слобода", парк-отель "Воздвиженское" и "Фестиваль" в Тверской области.
Более 75 тысяч рублей стоит отдых в отеле Zvenigorod ("Гелиопарк Талассо"). "Фореста Фестиваль" также предлагает много развлечений. В Les Art Resort есть как крытый, так и уличный бассейн с системой подогрева воды, SPA центр, джакузи, массажный кабинет, русская баня. Пятизвездочный отель Cosmos Collection Izumrudny Les оценивает стоимость семейного отдыха на длинные февральские выходные в 134 тысячи рублей с завтраками.
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По словам экспертов, если сравнивать суточную стоимость на ближайшие к праздникам выходные, то цены в целом увеличилась примерно 10 процентов. Но именно на фиксированные даты заездов (строго с 23 по 26 февраля) номера стоят выше, чем обычно.
В сравнении с прошлым годом спрос на февральские выходные значительно выше, чем годом ранее. Это объясняется продолжительностью праздников. Многие самые популярные подмосковные отели уже сообщают о полной загрузке на эти даты. Но по оценкам туроператоров, пик продаж придется на вторую неделю февраля, поэтому пока еще есть из чего выбрать.
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