https://ria.ru/20230131/oteli-1848625669.html
Названа стоимость отдыха в февральские праздники в отелях Подмосковья
Названа стоимость отдыха в февральские праздники в отелях Подмосковья - РИА Новости, 31.01.2023
Названа стоимость отдыха в февральские праздники в отелях Подмосковья
В этом году февральские праздничные выходные продлятся четыре дня – с 23 по 26-е, и туроператоры рассказали, в каких отелях Подмосковья и ближайших к столице... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:15
2023-01-31T12:15
2023-01-31T12:15
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
московская область (подмосковье)
калужская область
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда поехать в выходные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152786/77/1527867775_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_799851548a73aa087df3de1c5832a07f.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В этом году февральские праздничные выходные продлятся четыре дня – с 23 по 26-е, и туроператоры рассказали, в каких отелях Подмосковья и ближайших к столице регионов лучше всего провести праздники семье с детьми, сообщает АТОР.В среднем, отдых с 22 февраля по 26 февраля (пять дней и четыре ночи) с трехразовым питанием обойдется в среднем в 60 тысяч рублей за двух взрослых и ребенка (только проживание и питание).Так, до 50 тысяч рублей на семью будет стоить отдых в гостинице "Артурс Спа Вилладж" категории "четыре звезды", в пансионате "Заря", санатории "Вятичи" (Калужская область), на курорте Аmaks "Новая Истра", загородном клубе "Солярис". Во многих из них есть бассейны (за исключением "Соляриса", но там много развлечений для подростков), спа-центры, детские клубы. Семейный отдых по цене 50-75 тысяч рублей предлагают загородные клубы Artiland (Балашиха) категории "пять звезд" и "Лачи", "Александровская Слобода", парк-отель "Воздвиженское" и "Фестиваль" в Тверской области. Более 75 тысяч рублей стоит отдых в отеле Zvenigorod ("Гелиопарк Талассо"). "Фореста Фестиваль" также предлагает много развлечений. В Les Art Resort есть как крытый, так и уличный бассейн с системой подогрева воды, SPA центр, джакузи, массажный кабинет, русская баня. Пятизвездочный отель Cosmos Collection Izumrudny Les оценивает стоимость семейного отдыха на длинные февральские выходные в 134 тысячи рублей с завтраками.По словам экспертов, если сравнивать суточную стоимость на ближайшие к праздникам выходные, то цены в целом увеличилась примерно 10 процентов. Но именно на фиксированные даты заездов (строго с 23 по 26 февраля) номера стоят выше, чем обычно.В сравнении с прошлым годом спрос на февральские выходные значительно выше, чем годом ранее. Это объясняется продолжительностью праздников. Многие самые популярные подмосковные отели уже сообщают о полной загрузке на эти даты. Но по оценкам туроператоров, пик продаж придется на вторую неделю февраля, поэтому пока еще есть из чего выбрать.
https://ria.ru/20230118/kaluga-1844214886.html
https://ria.ru/20221215/oteli-1838417539.html
московская область (подмосковье)
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152786/77/1527867775_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_9c33ba8cc00550dbb1c41897cf9fe94e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, московская область (подмосковье), калужская область, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать в выходные
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Московская область (Подмосковье), Калужская область, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда поехать в выходные
Названа стоимость отдыха в февральские праздники в отелях Подмосковья
АТОР: отдых на февральские праздники в отелях возле Москвы стоит от 27 до 134 тысяч рублей
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В этом году февральские праздничные выходные продлятся четыре дня – с 23 по 26-е, и туроператоры рассказали, в каких отелях Подмосковья и ближайших к столице регионов лучше всего провести праздники семье с детьми, сообщает АТОР.
В среднем, отдых с 22 февраля по 26 февраля (пять дней и четыре ночи) с трехразовым питанием обойдется в среднем в 60 тысяч рублей за двух взрослых и ребенка (только проживание и питание).
Так, до 50 тысяч рублей на семью будет стоить отдых в гостинице "Артурс Спа Вилладж" категории "четыре звезды", в пансионате "Заря", санатории "Вятичи" (Калужская область
), на курорте Аmaks "Новая Истра", загородном клубе "Солярис". Во многих из них есть бассейны (за исключением "Соляриса", но там много развлечений для подростков), спа-центры, детские клубы.
Семейный отдых по цене 50-75 тысяч рублей предлагают загородные клубы Artiland (Балашиха
) категории "пять звезд" и "Лачи", "Александровская Слобода", парк-отель "Воздвиженское" и "Фестиваль" в Тверской области.
Более 75 тысяч рублей стоит отдых в отеле Zvenigorod ("Гелиопарк Талассо"). "Фореста Фестиваль" также предлагает много развлечений. В Les Art Resort есть как крытый, так и уличный бассейн с системой подогрева воды, SPA центр, джакузи, массажный кабинет, русская баня. Пятизвездочный отель Cosmos Collection Izumrudny Les оценивает стоимость семейного отдыха на длинные февральские выходные в 134 тысячи рублей с завтраками.
По словам экспертов, если сравнивать суточную стоимость на ближайшие к праздникам выходные, то цены в целом увеличилась примерно 10 процентов. Но именно на фиксированные даты заездов (строго с 23 по 26 февраля) номера стоят выше, чем обычно.
В сравнении с прошлым годом спрос на февральские выходные значительно выше, чем годом ранее. Это объясняется продолжительностью праздников. Многие самые популярные подмосковные отели уже сообщают о полной загрузке на эти даты. Но по оценкам туроператоров, пик продаж придется на вторую неделю февраля, поэтому пока еще есть из чего выбрать.