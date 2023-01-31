https://ria.ru/20230131/oruzhie-1848616680.html

Полиция Израиля арестовала людей, печатавших оружие на 3D-принтере

Полиция Израиля арестовала людей, печатавших оружие на 3D-принтере - РИА Новости, 31.01.2023

Полиция Израиля арестовала людей, печатавших оружие на 3D-принтере

Четверо подозреваемых в изготовлении на 3D-принтере оружия и его обороте были арестованы в Иерусалиме, сообщила полиция Израиля во вторник. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:51

2023-01-31T11:51

2023-01-31T11:51

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Четверо подозреваемых в изготовлении на 3D-принтере оружия и его обороте были арестованы в Иерусалиме, сообщила полиция Израиля во вторник. По данным ведомства, подозреваемые являются жителями Восточного Иерусалима, Они обвиняются в незаконном приобретении оружия из Китая и США, а также его производстве с целью дальнейшей продажи. В доме одного из подозреваемых в Восточном Иерусалиме был также найден 3D-принтер с кастетом внутри, а также различное оружие, патроны и прочее, сказано в сообщении полиции. Отмечается, что операция была проведена в рамках борьбы с незаконным ввозом и торговлей оружием в арабском сообществе.

https://ria.ru/20230131/izrail-1848554956.html

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в мире, израиль, восточный иерусалим, иерусалим