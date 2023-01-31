https://ria.ru/20230131/oruzhie-1848616680.html
Полиция Израиля арестовала людей, печатавших оружие на 3D-принтере
Полиция Израиля арестовала людей, печатавших оружие на 3D-принтере - РИА Новости, 31.01.2023
Полиция Израиля арестовала людей, печатавших оружие на 3D-принтере
Четверо подозреваемых в изготовлении на 3D-принтере оружия и его обороте были арестованы в Иерусалиме, сообщила полиция Израиля во вторник. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:51
2023-01-31T11:51
2023-01-31T11:51
в мире
израиль
восточный иерусалим
иерусалим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585214927_0:210:2000:1335_1920x0_80_0_0_ab3eca312f6c8934dcdd721207d15c5b.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Четверо подозреваемых в изготовлении на 3D-принтере оружия и его обороте были арестованы в Иерусалиме, сообщила полиция Израиля во вторник. По данным ведомства, подозреваемые являются жителями Восточного Иерусалима, Они обвиняются в незаконном приобретении оружия из Китая и США, а также его производстве с целью дальнейшей продажи. В доме одного из подозреваемых в Восточном Иерусалиме был также найден 3D-принтер с кастетом внутри, а также различное оружие, патроны и прочее, сказано в сообщении полиции. Отмечается, что операция была проведена в рамках борьбы с незаконным ввозом и торговлей оружием в арабском сообществе.
https://ria.ru/20230131/izrail-1848554956.html
израиль
восточный иерусалим
иерусалим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585214927_220:0:2000:1335_1920x0_80_0_0_95eba484891777907fa3b9a00aa328cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, восточный иерусалим, иерусалим
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, Иерусалим
Полиция Израиля арестовала людей, печатавших оружие на 3D-принтере
Полиция Израиля арестовала четырех человек за производство оружия на 3D-принтере