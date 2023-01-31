https://ria.ru/20230131/oruzhie-1848583051.html

В 38 регионах России у подпольных оружейников изъяли более 250 стволов

В 38 регионах России у подпольных оружейников изъяли более 250 стволов - РИА Новости, 31.01.2023

В 38 регионах России у подпольных оружейников изъяли более 250 стволов

Более 250 стволов, от "Наганов" до огнеметов "Шмель", изъяли у подпольных оружейников в 38 регионах России, сообщает пресс-служба ФСБ. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:06

2023-01-31T10:06

2023-01-31T10:26

безопасность

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 250 стволов, от "Наганов" до огнеметов "Шмель", изъяли у подпольных оружейников в 38 регионах России, сообщает пресс-служба ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 93 жителей 38 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении.Добавляется, что в ноябре-декабре 2022 года в городах России проводились оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.Отмечается, что в результате из незаконного оборота изъято, в частности, 253 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 10 пулеметов, 17 пистолетов-пулеметов, 106 пистолетов и револьверов, 94 винтовок и карабинов, 11 гранатометов и огнеметов, 89 ручных гранат, 343 артиллерийских боеприпаса различного калибра, 316 взрывателей, детонаторов и запалов, более 160 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 40 тысяч патронов различного калибра, основные части и комплектующие огнестрельного оружия.Кроме того, прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

https://ria.ru/20221122/oruzhie-1833260440.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)