https://ria.ru/20230131/oon-1848783982.html

СПЧ призвал ООН осудить запрет русского языка в Киево-Могилянской академии

СПЧ призвал ООН осудить запрет русского языка в Киево-Могилянской академии - РИА Новости, 31.01.2023

СПЧ призвал ООН осудить запрет русского языка в Киево-Могилянской академии

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в ООН из-за запрета русского языка в Киево-Могилянской академии, сообщила... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T19:23

2023-01-31T19:23

2023-01-31T20:05

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в ООН из-за запрета русского языка в Киево-Могилянской академии, сообщила пресс-служба Совета. Ранее член наблюдательного совета Киево-Могилянской академии, бывший вице-премьер Украины Геннадий Зубко заявил, что в стенах вуза запретили говорить на русском языке. Зубко подчеркнул, что запрет касается не преподавания на русском, которое, по его словам, не ведется уже очень давно, а личного общения студентов, преподавателей и административного персонала киевского вуза. "Призываем вас осудить эти открытые дискриминационные действия и использовать все возможности для воздействия на украинские власти в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - приводит пресс-служба совета в своем телеграм-канале обращение Фадеева на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. Он напомнил, что до сих пор украинские власти административными мерами всячески препятствовали обучению на русском языке. "Теперь же речь идет о тоталитарном регулировании способов повседневного общения между людьми. Подобными действиями руководство одного из ведущих киевских вузов прямо вторгается в личную жизнь и ущемляет права людей, что противоречит украинской конституции, а также ключевым европейским и международным нормам в сфере прав человека", - подчеркнул Фадеев. По данным пресс-службы, аналогичные письма во вторник были также направлены генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрату Абдрахманову и генеральному секретарю Amnesty International Аньес Калламар.

https://rsport.ria.ru/20230125/figuristy-1847407399.html

https://ria.ru/20230128/ukraina-1848042963.html

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, россия, украина, валерий фадеев, оон, совет европы, обсе, русский язык в мире