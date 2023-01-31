https://ria.ru/20230131/obuchenie-1848713052.html
Британия обучила уже десять тысяч украинских военных
Британия обучила уже десять тысяч украинских военных - РИА Новости, 31.01.2023
Британия обучила уже десять тысяч украинских военных
Великобритания обучила 10 тысяч украинских военных и намерена обучить еще 40 тысяч в этом году, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:56
2023-01-31T15:56
2023-01-31T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Великобритания обучила 10 тысяч украинских военных и намерена обучить еще 40 тысяч в этом году, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя Даунинг-стрит."Он (министр обороны Британии Бен Уоллес) сказал, что Великобритания продолжает играть крайне важную роль в оснащении и обучении украинских войск: 10 тысяч украинских военных уже прошли обучение у своих британских коллег, а в этом году планируется обучить еще 40 тысяч", - приводит издание слова представителя британского правительства.По словам представителя, Уоллес заявил, что "Великобритания будет работать над тем, чтобы украинские военные могли максимизировать пользу от нового вооружения, которое они получают".
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848683453.html
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
15:56 31.01.2023 (обновлено: 16:19 31.01.2023)
Британия обучила уже десять тысяч украинских военных
Telegraph: Британия обучила десять тысяч военных ВСУ и намерена обучить еще сорок тысяч