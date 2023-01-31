https://ria.ru/20230131/obstrel-1848768914.html
ВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.01.2023
ВСУ обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:37
2023-01-31T18:37
2023-01-31T18:37
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230131/avdeevka-1848767975.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия