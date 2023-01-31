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Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 31.01.2023
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 156 боеприпасов, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T09:27
2023-01-31T09:27
2023-01-31T09:27
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 156 боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, а также БПЛА. На горловском 21 обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 156 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Донецка, Зайцево, Горловки, Широкой Балки, Макеевки. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении мужчины в Кировском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано девять обстрелов.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки обстреляли территорию региона 29 раз