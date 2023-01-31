https://ria.ru/20230131/norvegiya-1848737104.html

Глава МИД Норвегии заявила о необходимости поддерживать контакт с Россией

Глава МИД Норвегии заявила о необходимости поддерживать контакт с Россией - РИА Новости, 31.01.2023

Глава МИД Норвегии заявила о необходимости поддерживать контакт с Россией

Россия и Норвегия являются соседями, и необходимо поддерживать некоторый контакт, чтобы избежать недопонимания и непреднамеренной эскалации в Арктике, заявила... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:05

2023-01-31T17:05

2023-01-31T17:05

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россия

норвегия

арктика

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МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Россия и Норвегия являются соседями, и необходимо поддерживать некоторый контакт, чтобы избежать недопонимания и непреднамеренной эскалации в Арктике, заявила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт, выступая на международной конференции "Арктические рубежи" в Тромсё. Ситуацию на севере она оценила как стабильную. При этом министр отметила, что двустороннее сотрудничество с Россией сведено к минимуму, а многолетняя совместная деятельность приостановлена. "Норвегия продолжит оказывать существенную военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украине. Столько, сколько потребуется", - заявила министр. Международная арктическая конференция "Арктические рубежи" (Arctic Frontiers) проводится каждый год в северонорвежском городе Тромсё. На этой площадке встречаются ведущие эксперты - политики, экономисты, предприниматели, ученые, которые обсуждают различные проблемы арктического региона, изменение климата, негативное воздействие человека на природу Арктики, баланс между интересами промышленности и окружающей среды.

https://ria.ru/20230131/ssha-1848648410.html

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норвегия

арктика

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, норвегия, арктика