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Глава МИД Норвегии заявила о необходимости поддерживать контакт с Россией - РИА Новости, 31.01.2023
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Глава МИД Норвегии заявила о необходимости поддерживать контакт с Россией
Глава МИД Норвегии заявила о необходимости поддерживать контакт с Россией - РИА Новости, 31.01.2023
Глава МИД Норвегии заявила о необходимости поддерживать контакт с Россией
Россия и Норвегия являются соседями, и необходимо поддерживать некоторый контакт, чтобы избежать недопонимания и непреднамеренной эскалации в Арктике, заявила... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:05
2023-01-31T17:05
в мире
россия
норвегия
арктика
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МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Россия и Норвегия являются соседями, и необходимо поддерживать некоторый контакт, чтобы избежать недопонимания и непреднамеренной эскалации в Арктике, заявила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт, выступая на международной конференции "Арктические рубежи" в Тромсё. Ситуацию на севере она оценила как стабильную. При этом министр отметила, что двустороннее сотрудничество с Россией сведено к минимуму, а многолетняя совместная деятельность приостановлена. "Норвегия продолжит оказывать существенную военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украине. Столько, сколько потребуется", - заявила министр. Международная арктическая конференция "Арктические рубежи" (Arctic Frontiers) проводится каждый год в северонорвежском городе Тромсё. На этой площадке встречаются ведущие эксперты - политики, экономисты, предприниматели, ученые, которые обсуждают различные проблемы арктического региона, изменение климата, негативное воздействие человека на природу Арктики, баланс между интересами промышленности и окружающей среды.
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в мире, россия, норвегия, арктика
В мире, Россия, Норвегия, Арктика
17:05 31.01.2023
 
Глава МИД Норвегии заявила о необходимости поддерживать контакт с Россией

Глава МИД Норвегии Хюитфельдт заявила о необходимости контактов с Россией по теме Арктики

© Fotolia / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Fotolia / Marcel Schauer
Флаг Норвегии. Архивное фото
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МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Россия и Норвегия являются соседями, и необходимо поддерживать некоторый контакт, чтобы избежать недопонимания и непреднамеренной эскалации в Арктике, заявила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт, выступая на международной конференции "Арктические рубежи" в Тромсё.
"Мы не можем изменить нашу географию. Россия является соседом Норвегии. Нам необходимо поддерживать определенный контакт, чтобы свести к минимуму риск недопонимания и непреднамеренной эскалации в Арктике", - сказала Хюитфельдт, слова которой приводит пресс-служба МИД.
Ситуацию на севере она оценила как стабильную. При этом министр отметила, что двустороннее сотрудничество с Россией сведено к минимуму, а многолетняя совместная деятельность приостановлена.
"Норвегия продолжит оказывать существенную военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украине. Столько, сколько потребуется", - заявила министр.
Международная арктическая конференция "Арктические рубежи" (Arctic Frontiers) проводится каждый год в северонорвежском городе Тромсё. На этой площадке встречаются ведущие эксперты - политики, экономисты, предприниматели, ученые, которые обсуждают различные проблемы арктического региона, изменение климата, негативное воздействие человека на природу Арктики, баланс между интересами промышленности и окружающей среды.
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