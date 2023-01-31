https://ria.ru/20230131/norvegiya-1848737104.html
Глава МИД Норвегии заявила о необходимости поддерживать контакт с Россией
Глава МИД Норвегии заявила о необходимости поддерживать контакт с Россией - РИА Новости, 31.01.2023
Глава МИД Норвегии заявила о необходимости поддерживать контакт с Россией
Россия и Норвегия являются соседями, и необходимо поддерживать некоторый контакт, чтобы избежать недопонимания и непреднамеренной эскалации в Арктике, заявила... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:05
2023-01-31T17:05
2023-01-31T17:05
в мире
россия
норвегия
арктика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/66/942786675_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_6213a505cca065a3950d207d06f7c9a0.jpg
МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Россия и Норвегия являются соседями, и необходимо поддерживать некоторый контакт, чтобы избежать недопонимания и непреднамеренной эскалации в Арктике, заявила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт, выступая на международной конференции "Арктические рубежи" в Тромсё. Ситуацию на севере она оценила как стабильную. При этом министр отметила, что двустороннее сотрудничество с Россией сведено к минимуму, а многолетняя совместная деятельность приостановлена. "Норвегия продолжит оказывать существенную военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украине. Столько, сколько потребуется", - заявила министр. Международная арктическая конференция "Арктические рубежи" (Arctic Frontiers) проводится каждый год в северонорвежском городе Тромсё. На этой площадке встречаются ведущие эксперты - политики, экономисты, предприниматели, ученые, которые обсуждают различные проблемы арктического региона, изменение климата, негативное воздействие человека на природу Арктики, баланс между интересами промышленности и окружающей среды.
https://ria.ru/20230131/ssha-1848648410.html
россия
норвегия
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/66/942786675_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_937808938b76c180a1ff57b5d800ffda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, норвегия, арктика
В мире, Россия, Норвегия, Арктика
Глава МИД Норвегии заявила о необходимости поддерживать контакт с Россией
Глава МИД Норвегии Хюитфельдт заявила о необходимости контактов с Россией по теме Арктики
МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Россия и Норвегия являются соседями, и необходимо поддерживать некоторый контакт, чтобы избежать недопонимания и непреднамеренной эскалации в Арктике, заявила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт, выступая на международной конференции "Арктические рубежи" в Тромсё.
"Мы не можем изменить нашу географию. Россия является соседом Норвегии. Нам необходимо поддерживать определенный контакт, чтобы свести к минимуму риск недопонимания и непреднамеренной эскалации в Арктике", - сказала Хюитфельдт, слова которой приводит пресс-служба МИД.
Ситуацию на севере она оценила как стабильную. При этом министр отметила, что двустороннее сотрудничество с Россией сведено к минимуму, а многолетняя совместная деятельность приостановлена.
"Норвегия продолжит оказывать существенную военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украине
. Столько, сколько потребуется", - заявила министр.
Международная арктическая конференция "Арктические рубежи" (Arctic Frontiers) проводится каждый год в северонорвежском городе Тромсё. На этой площадке встречаются ведущие эксперты - политики, экономисты, предприниматели, ученые, которые обсуждают различные проблемы арктического региона, изменение климата, негативное воздействие человека на природу Арктики, баланс между интересами промышленности и окружающей среды.