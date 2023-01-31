https://ria.ru/20230131/nevzorov-1848712852.html

Прокурор попросил суд заочно приговорить Невзорова* к девяти годам колонии

Прокурор попросил суд заочно приговорить Невзорова* к девяти годам колонии - РИА Новости, 31.01.2023

Прокурор попросил суд заочно приговорить Невзорова* к девяти годам колонии

Прокурор в прениях сторон попросил Басманный суд Москвы заочно приговорить к девяти годам колонии журналиста Александра Невзорова* по делу о дискредитации... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:55

2023-01-31T15:55

2023-01-31T17:15

специальная военная операция на украине

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александр невзоров

ситуация в днр и лнр

москва

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил Басманный суд Москвы заочно приговорить к девяти годам колонии журналиста Александра Невзорова* по делу о дискредитации российской армии, передает корреспондент РИА Новости."Прошу признать Невзорова* виновным... и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет колонии общего режима", - сказал он. Кроме того, прокурор попросил суд запретить Невзорову* четыре года администрировать сайты и иные ресурсы.Слушания проходят без обвиняемого и даже его адвоката, интересы Невзорова* представляет защитник по назначению. По версии следствия, с 9 марта по 30 мая Невзоров* за пределами России, "выражая несогласие с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией" и действуя по мотивам политической ненависти, разместил в Instagram** (деятельность Meta** (соцсети Facebook** и Instagram**) запрещена в России как экстремистская), Telegram и YouTube публикации и видеоролики. В них он опубликовал "под видом достоверной" ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими роддома №3 в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины, которую ранее опровергало Минобороны РФ.Следствие считает Невзорова* скрывшимся от правосудия. В конце апреля журналист был объявлен в международный розыск, в мае Басманный суд выдал санкцию на его заочный арест.Вменяемая Невзорову* статья о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.* СМИ, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220610/arest-1794472916.html

https://ria.ru/20220603/ukraina-1792832747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, александр невзоров, ситуация в днр и лнр, москва