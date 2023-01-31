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Прокурор попросил суд заочно приговорить Невзорова* к девяти годам колонии - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/nevzorov-1848712852.html
Прокурор попросил суд заочно приговорить Невзорова* к девяти годам колонии
Прокурор попросил суд заочно приговорить Невзорова* к девяти годам колонии - РИА Новости, 31.01.2023
Прокурор попросил суд заочно приговорить Невзорова* к девяти годам колонии
Прокурор в прениях сторон попросил Басманный суд Москвы заочно приговорить к девяти годам колонии журналиста Александра Невзорова* по делу о дискредитации... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:55
2023-01-31T17:15
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
александр невзоров
ситуация в днр и лнр
москва
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил Басманный суд Москвы заочно приговорить к девяти годам колонии журналиста Александра Невзорова* по делу о дискредитации российской армии, передает корреспондент РИА Новости."Прошу признать Невзорова* виновным... и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет колонии общего режима", - сказал он. Кроме того, прокурор попросил суд запретить Невзорову* четыре года администрировать сайты и иные ресурсы.Слушания проходят без обвиняемого и даже его адвоката, интересы Невзорова* представляет защитник по назначению. По версии следствия, с 9 марта по 30 мая Невзоров* за пределами России, "выражая несогласие с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией" и действуя по мотивам политической ненависти, разместил в Instagram** (деятельность Meta** (соцсети Facebook** и Instagram**) запрещена в России как экстремистская), Telegram и YouTube публикации и видеоролики. В них он опубликовал "под видом достоверной" ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими роддома №3 в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины, которую ранее опровергало Минобороны РФ.Следствие считает Невзорова* скрывшимся от правосудия. В конце апреля журналист был объявлен в международный розыск, в мае Басманный суд выдал санкцию на его заочный арест.Вменяемая Невзорову* статья о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.* СМИ, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220610/arest-1794472916.html
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происшествия, россия, александр невзоров, ситуация в днр и лнр, москва
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Александр Невзоров, Ситуация в ДНР и ЛНР, Москва
15:55 31.01.2023 (обновлено: 17:15 31.01.2023)
 
Прокурор попросил суд заочно приговорить Невзорова* к девяти годам колонии

Государственное обвинение потребовало заочно приговорить Невзорова к девяти годам колонии

© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова (СМИ-иноагент)Александр Невзоров*
Александр Невзоров*
© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова (СМИ-иноагент)
Александр Невзоров*
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил Басманный суд Москвы заочно приговорить к девяти годам колонии журналиста Александра Невзорова* по делу о дискредитации российской армии, передает корреспондент РИА Новости.
"Прошу признать Невзорова* виновным... и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет колонии общего режима", - сказал он. Кроме того, прокурор попросил суд запретить Невзорову* четыре года администрировать сайты и иные ресурсы.
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Слушания проходят без обвиняемого и даже его адвоката, интересы Невзорова* представляет защитник по назначению. По версии следствия, с 9 марта по 30 мая Невзоров* за пределами России, "выражая несогласие с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией" и действуя по мотивам политической ненависти, разместил в Instagram** (деятельность Meta** (соцсети Facebook** и Instagram**) запрещена в России как экстремистская), Telegram и YouTube публикации и видеоролики. В них он опубликовал "под видом достоверной" ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими роддома №3 в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины, которую ранее опровергало Минобороны РФ.
Следствие считает Невзорова* скрывшимся от правосудия. В конце апреля журналист был объявлен в международный розыск, в мае Басманный суд выдал санкцию на его заочный арест.
Вменяемая Невзорову* статья о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияАлександр НевзоровСитуация в ДНР и ЛНРМосква
 
 
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