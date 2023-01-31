https://ria.ru/20230131/neft-1848551622.html

Эксперт оценил возможность диктата цен на российскую нефть

Эксперт оценил возможность диктата цен на российскую нефть - РИА Новости, 31.01.2023

Эксперт оценил возможность диктата цен на российскую нефть

Контрмеры России по потолку цен на нефть и нефтепродукты обозначили неприемлемость нерыночных механизмов торговли российскими товарами, разъяснения кабмина... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T00:48

2023-01-31T00:48

2023-01-31T00:48

экономика

цены на нефть

россия

оаэ

саудовская аравия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

опек

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Контрмеры России по потолку цен на нефть и нефтепродукты обозначили неприемлемость нерыночных механизмов торговли российскими товарами, разъяснения кабмина подтверждают это, исключая возможность официального признания диктата покупателей, прокомментировал РИА Новости руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко. Правительство РФ ранее опубликовало разъяснения по реализации указа президента РФ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты. В частности, экспортерам поручено мониторить неприменение этого механизма вплоть до конечного покупателя и сообщать о нарушениях, а Минэнерго до 1 марта совместно с Минфином утвердить порядок мониторинга цен на нефть, поставляемую на экспорт "Указ от 27 декабря обозначил позицию России и российских компаний-экспортеров - абсолютно неприемлемые условия западных стран, которые ввели эмбарго и потолок. Это нерыночные меры, незаконные. Разъяснения это подтверждают и подчеркивают", - рассказал Мищенко. При этом, добавил эксперт, из разъяснений следует, что, в первую очередь, интересны именно "первые руки" конечного покупателя. "Как там уже дальше ресурс будет перепродаваться - это дело тех, кто купил, дело трейдеров. Но вот первые руки важны, чтобы цена, по которой продают российские экспортеры, соответствовала рыночным условиям и не содержала условия потолка", - полагает он. С ростом стоимости российской нефти, которая сейчас ниже потолка в силу ценовой конъюнктуры рынка, давление покупателей на компании будет усиливаться, полагает Мищенко. Однако контрмеры не дают экспортерам возможности этому поддаться. "Да и смысла нет себе самим размывать рынок и отдаваться покупателям, которые будут в дальнейшем диктовать условия", - замечает эксперт. Важность твердой позиции понимают и ближневосточные партнеры России - в ОПЕК+, ОАЭ, Саудовской Аравии, отметил он. "Сегодня по каким-то причинам не нравится Россия, завтра этим механизмом захотят воспользоваться по отношению к любому другому поставщику. Это такой диктат покупателя. Этого допустить нельзя, на это и направлены эти меры", - заключил Мищенко.

https://ria.ru/20230130/neft-1848456075.html

https://ria.ru/20230127/neft-1847766725.html

россия

оаэ

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экономика, цены на нефть, россия, оаэ, саудовская аравия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии), опек