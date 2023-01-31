https://ria.ru/20230131/natsproekt-1848668910.html
В Тверской области по нацпроекту благоустроят 75 общественных пространств
В Тверской области по нацпроекту благоустроят 75 общественных пространств - РИА Новости, 31.01.2023
В Тверской области по нацпроекту благоустроят 75 общественных пространств
В Тверской области в 2023 году по национальному проекту "Жилье и городская среда" благоустроят 75 общественных пространств, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:13
2023-01-31T14:13
2023-01-31T14:13
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 31 янв – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году по национальному проекту "Жилье и городская среда" благоустроят 75 общественных пространств, сообщает пресс-служба регионального правительства.Вопрос рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области. Благоустройство ведется по региональному проекту Тверской области "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда"."Следует обеспечить синхронизацию данной работы с территориальным планированием, реализацией планов градостроительного и дорожного развития. Особое внимание нужно уделить активности муниципальных образований Тверской области и граждан в подготовке и реализации проектов. Важно мнение жителей о том, как должна быть обустроена среда в месте их постоянного проживания. Это касается как дворов, так и крупных общественных пространств", - отметил на заседании правительства области губернатор региона Игорь Руденя.Глава региона подчеркнул, что при благоустройстве необходимо сохранить историческую составляющую каждой территории, создать ее собственный культурный код.Всего в этом году в план вошло 15 дворов и 75 общественных территорий в 38 муниципальных образованиях. Запланирована установка 22 детских игровых комплексов, благоустройство 11 парков, девяти скверов, двух набережных и восьми площадей, создание нового облика 21 улицы и бульвара, обустройство двух мемориалов и двух спортивно-досуговых зон.В прошедшем году в Тверской области реализованы все запланированные проекты благоустройства в 38 муниципалитетах. Обустроены 71 общественная территория и 19 дворов, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220819/konkurs-1810801813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
ТВЕРЬ, 31 янв – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году по национальному проекту "Жилье и городская среда" благоустроят 75 общественных пространств, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопрос рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области. Благоустройство ведется по региональному проекту Тверской области "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
"Следует обеспечить синхронизацию данной работы с территориальным планированием, реализацией планов градостроительного и дорожного развития. Особое внимание нужно уделить активности муниципальных образований Тверской области и граждан в подготовке и реализации проектов. Важно мнение жителей о том, как должна быть обустроена среда в месте их постоянного проживания. Это касается как дворов, так и крупных общественных пространств", - отметил на заседании правительства области губернатор региона Игорь Руденя
.
Глава региона подчеркнул, что при благоустройстве необходимо сохранить историческую составляющую каждой территории, создать ее собственный культурный код.
Всего в этом году в план вошло 15 дворов и 75 общественных территорий в 38 муниципальных образованиях. Запланирована установка 22 детских игровых комплексов, благоустройство 11 парков, девяти скверов, двух набережных и восьми площадей, создание нового облика 21 улицы и бульвара, обустройство двух мемориалов и двух спортивно-досуговых зон.
В прошедшем году в Тверской области реализованы все запланированные проекты благоустройства в 38 муниципалитетах. Обустроены 71 общественная территория и 19 дворов, уточнили в пресс-службе.