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Ле Пен заявила о риске третьей мировой войны - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/nato-1848797470.html
Ле Пен заявила о риске третьей мировой войны
Ле Пен заявила о риске третьей мировой войны - РИА Новости, 31.01.2023
Ле Пен заявила о риске третьей мировой войны
Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что полное вовлечение НАТО в конфликт на Украине может... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T20:38
2023-01-31T20:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
индия
европа
марин ле пен
элизабет борн
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ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что полное вовлечение НАТО в конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне. Она также призвала не недооценивать "новые союзы" России, которая "отделилась от Европы и стала привилегированным партнером Индии и Китая". "Постепенные поставки наступательных вооружений, вероятно, будут означать столетнюю войну. Полное вовлечение НАТО... приведет к третьей мировой войне", - заявила Ле Пен, выступая в парламенте. Видеозапись с ее выступлением размещена в ее Twitter-аккаунте. Она добавила, что поддерживает дипломатические усилия правительства. В конце выступления политик спросила у присутствовавшей в зале премьер-министра Франции Элизабет Борн, может ли президент страны Эммануэль Макрон "заставить мир услышать, что еще есть надежда", организовав мировую конференцию ради мира.
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в мире, украина, индия, европа, марин ле пен, элизабет борн, эммануэль макрон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Индия, Европа, Марин Ле Пен, Элизабет Борн, Эммануэль Макрон, НАТО
20:38 31.01.2023 (обновлено: 20:39 31.01.2023)
 
Ле Пен заявила о риске третьей мировой войны

Ле Пен заявила, что вовлечение НАТО в конфликт на Украине может привести к третьей мировой

© AP Photo / Mindaugas KulbisНорвежские военнослужащие на базе НАТО в городе Рукла, Латвия
Норвежские военнослужащие на базе НАТО в городе Рукла, Латвия - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Норвежские военнослужащие на базе НАТО в городе Рукла, Латвия. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что полное вовлечение НАТО в конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне.
Она также призвала не недооценивать "новые союзы" России, которая "отделилась от Европы и стала привилегированным партнером Индии и Китая".
"Постепенные поставки наступательных вооружений, вероятно, будут означать столетнюю войну. Полное вовлечение НАТО... приведет к третьей мировой войне", - заявила Ле Пен, выступая в парламенте. Видеозапись с ее выступлением размещена в ее Twitter-аккаунте.
Она добавила, что поддерживает дипломатические усилия правительства. В конце выступления политик спросила у присутствовавшей в зале премьер-министра Франции Элизабет Борн, может ли президент страны Эммануэль Макрон "заставить мир услышать, что еще есть надежда", организовав мировую конференцию ради мира.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 03:44
Cлабость Байдена поставила мир на край третьей мировой, заявил Трамп
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИндияЕвропаМарин Ле ПенЭлизабет БорнЭммануэль МакронНАТО
 
 
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