https://ria.ru/20230131/nato-1848797470.html

Ле Пен заявила о риске третьей мировой войны

Ле Пен заявила о риске третьей мировой войны - РИА Новости, 31.01.2023

Ле Пен заявила о риске третьей мировой войны

Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что полное вовлечение НАТО в конфликт на Украине может... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T20:38

2023-01-31T20:38

2023-01-31T20:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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марин ле пен

элизабет борн

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что полное вовлечение НАТО в конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне. Она также призвала не недооценивать "новые союзы" России, которая "отделилась от Европы и стала привилегированным партнером Индии и Китая". "Постепенные поставки наступательных вооружений, вероятно, будут означать столетнюю войну. Полное вовлечение НАТО... приведет к третьей мировой войне", - заявила Ле Пен, выступая в парламенте. Видеозапись с ее выступлением размещена в ее Twitter-аккаунте. Она добавила, что поддерживает дипломатические усилия правительства. В конце выступления политик спросила у присутствовавшей в зале премьер-министра Франции Элизабет Борн, может ли президент страны Эммануэль Макрон "заставить мир услышать, что еще есть надежда", организовав мировую конференцию ради мира.

https://ria.ru/20230129/tramp-1848160461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, индия, европа, марин ле пен, элизабет борн, эммануэль макрон, нато