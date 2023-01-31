https://ria.ru/20230131/nato-1848797470.html
Ле Пен заявила о риске третьей мировой войны
Ле Пен заявила о риске третьей мировой войны - РИА Новости, 31.01.2023
Ле Пен заявила о риске третьей мировой войны
Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что полное вовлечение НАТО в конфликт на Украине может... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T20:38
2023-01-31T20:38
2023-01-31T20:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
индия
европа
марин ле пен
элизабет борн
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что полное вовлечение НАТО в конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне. Она также призвала не недооценивать "новые союзы" России, которая "отделилась от Европы и стала привилегированным партнером Индии и Китая". "Постепенные поставки наступательных вооружений, вероятно, будут означать столетнюю войну. Полное вовлечение НАТО... приведет к третьей мировой войне", - заявила Ле Пен, выступая в парламенте. Видеозапись с ее выступлением размещена в ее Twitter-аккаунте. Она добавила, что поддерживает дипломатические усилия правительства. В конце выступления политик спросила у присутствовавшей в зале премьер-министра Франции Элизабет Борн, может ли президент страны Эммануэль Макрон "заставить мир услышать, что еще есть надежда", организовав мировую конференцию ради мира.
https://ria.ru/20230129/tramp-1848160461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, индия, европа, марин ле пен, элизабет борн, эммануэль макрон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Индия, Европа, Марин Ле Пен, Элизабет Борн, Эммануэль Макрон, НАТО
20:38 31.01.2023 (обновлено: 20:39 31.01.2023)
Ле Пен заявила о риске третьей мировой войны
Ле Пен заявила, что вовлечение НАТО в конфликт на Украине может привести к третьей мировой