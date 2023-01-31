https://ria.ru/20230131/nastavnichestvo-1848750783.html
Путин поручил создать программы наставничества с участниками спецоперации
Путин поручил создать программы наставничества с участниками спецоперации - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил создать программы наставничества с участниками спецоперации
Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать программы наставничества с участием Героев России и участников спецоперации, соответствующий... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:38
2023-01-31T17:38
2023-01-31T17:56
общество
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать программы наставничества с участием Героев России и участников спецоперации, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи разработать и реализовать программы наставничества, обеспечить проведение мероприятий с привлечением Героев Российской Федерации и участников специальной военной операции", - говорится в поручении.Отмечается, что доклад должен быть предоставлен до 1 июня 2023 года, далее - ежегодно. Ответственными назначены глава правительства Михаил Мишустин и председатель правления Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" Григорий Гуров.
https://ria.ru/20230131/molodezh-1848750290.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Михаил Мишустин
17:38 31.01.2023 (обновлено: 17:56 31.01.2023)
Путин поручил создать программы наставничества с участниками спецоперации
Путин поручил создать программы наставничества с участниками спецоперации и героями России