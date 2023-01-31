https://ria.ru/20230131/nastavnichestvo-1848750783.html

Путин поручил создать программы наставничества с участниками спецоперации

Путин поручил создать программы наставничества с участниками спецоперации - РИА Новости, 31.01.2023

Путин поручил создать программы наставничества с участниками спецоперации

Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать программы наставничества с участием Героев России и участников спецоперации, соответствующий... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:38

2023-01-31T17:38

2023-01-31T17:56

общество

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать программы наставничества с участием Героев России и участников спецоперации, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи разработать и реализовать программы наставничества, обеспечить проведение мероприятий с привлечением Героев Российской Федерации и участников специальной военной операции", - говорится в поручении.Отмечается, что доклад должен быть предоставлен до 1 июня 2023 года, далее - ежегодно. Ответственными назначены глава правительства Михаил Мишустин и председатель правления Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" Григорий Гуров.

https://ria.ru/20230131/molodezh-1848750290.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин