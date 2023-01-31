https://ria.ru/20230131/moskva-1848586891.html
Владимир Ефимов: производство стройматериалов в Москве выросло на треть
Владимир Ефимов: производство стройматериалов в Москве выросло на треть - РИА Новости, 31.01.2023
Владимир Ефимов: производство стройматериалов в Москве выросло на треть
Совокупный объем производства строительных материалов столичными предприятиями за 11 месяцев 2022 года вырос почти на треть, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:26
2023-01-31T10:26
2023-01-31T10:26
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Совокупный объем производства строительных материалов столичными предприятиями за 11 месяцев 2022 года вырос почти на треть, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Вице-мэр отметил, что в условиях санкций спрос на продукцию российских компаний значительно повысился, и многие производители перешли на выпуск товаров преимущественно из отечественного сырья и материалов. В результате, в январе-ноябре 2022 года промышленное производство в столице выросло более, чем на 9%."В числе лидеров среди других отраслей оказались предприятия, изготавливающие строительные материалы: за 11 месяцев прошлого года они нарастили объем выпуска на 31,1%. Эта продукция используется, в том числе, при реконструкции и возведении объектов инфраструктуры в Москве и других регионах России", – сказал Ефимов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.В сообщении отмечается, что целый ряд компаний, создающих высокотехнологичные стройматериалы, работают на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Резиденты ОЭЗ на 10 лет освобождаются от транспортного, имущественного и земельного налогов, а налог на прибыль для них составляет всего 2%. Коме того, с марта прошлого года компаниям, создающим или расширяющим производства в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), город дает землю в аренду без торгов по ставке один рубль в год.
https://realty.ria.ru/20230127/stroymaterialy-1847689174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Совокупный объем производства строительных материалов столичными предприятиями за 11 месяцев 2022 года вырос почти на треть, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Вице-мэр отметил, что в условиях санкций спрос на продукцию российских компаний значительно повысился, и многие производители перешли на выпуск товаров преимущественно из отечественного сырья и материалов. В результате, в январе-ноябре 2022 года промышленное производство в столице выросло более, чем на 9%.
"В числе лидеров среди других отраслей оказались предприятия, изготавливающие строительные материалы: за 11 месяцев прошлого года они нарастили объем выпуска на 31,1%. Эта продукция используется, в том числе, при реконструкции и возведении объектов инфраструктуры в Москве и других регионах России", – сказал Ефимов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.
В сообщении отмечается, что целый ряд компаний, создающих высокотехнологичные стройматериалы, работают на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Резиденты ОЭЗ на 10 лет освобождаются от транспортного, имущественного и земельного налогов, а налог на прибыль для них составляет всего 2%. Коме того, с марта прошлого года компаниям, создающим или расширяющим производства в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), город дает землю в аренду без торгов по ставке один рубль в год.