https://ria.ru/20230131/moshenniki-1848722839.html

В Заполярье мошенники обманули супружескую пару на девять миллионов рублей

В Заполярье мошенники обманули супружескую пару на девять миллионов рублей - РИА Новости, 31.01.2023

В Заполярье мошенники обманули супружескую пару на девять миллионов рублей

Супружеская пара из Полярных Зорь в Мурманской области продала машину и оформила многочисленные кредиты, чтобы перевести мошенникам почти девять миллионов... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T16:28

2023-01-31T16:28

2023-01-31T16:28

происшествия

полярные зори

мурманская область

кандалакша

мошенничество

мошенники

россия

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МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Супружеская пара из Полярных Зорь в Мурманской области продала машину и оформила многочисленные кредиты, чтобы перевести мошенникам почти девять миллионов рублей, сообщает во вторник региональная полиция. Все началось со звонка на мобильный телефон женщины - человек на том конце провода представился сотрудником правоохранительных органов и поведал, что неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя в другом регионе. Аналогичный звонок поступил и ее мужу. Во втором случае звонивший представился сотрудником банка и подтвердил "достоверность информации". Мошенники предложили северянам самостоятельно оформить кредиты в банках, обналичить, а затем перевести деньги на "безопасные счета", с которых впоследствии они будут якобы переведены обратно на банковские карты. "Звонившие говорили доброжелательно и спокойно, чем вызвали полное доверие", - пояснили в полиции. Следуя указаниям злоумышленников, супруги оформили несколько кредитов в различных банках Полярных Зорь, Кандалакши и Мурманска. Впоследствии через банкомат несколькими переводами северяне перечислили около 6,5 миллионов рублей на счета мошенников. "Кроме того, звонившие убедили супругов продать свой автомобиль, а вырученные денежные средства вместе с накоплениями также перевести на "безопасные счета". После того, как собеседники перестали выходить на связь, потерпевшие поняли, что стали жертвами мошенников и обратились в полицию с заявлением", - говорится в сообщении. В общей сложности северяне перевели на различные счета почти девять миллионов рублей. Они также сообщили, что ранее слышали о подобных способах мошенничества из СМИ и от знакомых, но "были уверены, что общаются с настоящими сотрудниками службы безопасности". Кроме того, сотрудники одного из отделений банка предупредили потерпевших о "возможном совершении в отношении них мошенничества", но супруги проигнорировали рекомендации и оформили кредит онлайн. Дело возбуждено по статье о мошенничестве, максимальное наказание – десять лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230124/afera-1847004243.html

https://ria.ru/20230124/kredity-1846993921.html

https://ria.ru/20221220/moshenniki-1839880425.html

полярные зори

мурманская область

кандалакша

россия

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происшествия, полярные зори, мурманская область, кандалакша, мошенничество, мошенники, россия