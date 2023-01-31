https://ria.ru/20230131/molodezh-1848750290.html

Путин поручил правительству представить предложения госслужбы для молодежи

Путин поручил правительству представить предложения госслужбы для молодежи - РИА Новости, 31.01.2023

Путин поручил правительству представить предложения госслужбы для молодежи

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта представить предложения по повышению привлекательности государственной и муниципальной службы для... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:37

2023-01-31T17:37

2023-01-31T17:37

россия

владимир путин

михаил мишустин

антон вайно

правительство рф

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта представить предложения по повышению привлекательности государственной и муниципальной службы для молодежи, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации представить предложения по повышению привлекательности государственной и муниципальной службы для молодежи, в том числе по совершенствованию организации стажировок в органах государственной власти и органах местного самоуправления для лиц, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, предусмотрев соответствующие механизмы финансирования", - говорится в поручении. Отмечается, что срок исполнения поручения - 1 марта 2023 года. Ответственными назначены глава правительства Михаил Мишустин и руководитель администрации президента РФ Антон Вайно.

https://ria.ru/20230131/molodezh-1848749694.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, михаил мишустин, антон вайно, правительство рф