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Путин поручил правительству представить предложения госслужбы для молодежи - РИА Новости, 31.01.2023
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Путин поручил правительству представить предложения госслужбы для молодежи
Путин поручил правительству представить предложения госслужбы для молодежи - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил правительству представить предложения госслужбы для молодежи
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта представить предложения по повышению привлекательности государственной и муниципальной службы для... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:37
2023-01-31T17:37
россия
владимир путин
михаил мишустин
антон вайно
правительство рф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта представить предложения по повышению привлекательности государственной и муниципальной службы для молодежи, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации представить предложения по повышению привлекательности государственной и муниципальной службы для молодежи, в том числе по совершенствованию организации стажировок в органах государственной власти и органах местного самоуправления для лиц, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, предусмотрев соответствующие механизмы финансирования", - говорится в поручении. Отмечается, что срок исполнения поручения - 1 марта 2023 года. Ответственными назначены глава правительства Михаил Мишустин и руководитель администрации президента РФ Антон Вайно.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, антон вайно, правительство рф
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Антон Вайно, Правительство РФ
17:37 31.01.2023
 
Путин поручил правительству представить предложения госслужбы для молодежи

Путин поручил правительству до 1 марта представить предложения госслужбы для молодежи

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта представить предложения по повышению привлекательности государственной и муниципальной службы для молодежи, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации представить предложения по повышению привлекательности государственной и муниципальной службы для молодежи, в том числе по совершенствованию организации стажировок в органах государственной власти и органах местного самоуправления для лиц, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, предусмотрев соответствующие механизмы финансирования", - говорится в поручении.
Отмечается, что срок исполнения поручения - 1 марта 2023 года. Ответственными назначены глава правительства Михаил Мишустин и руководитель администрации президента РФ Антон Вайно.
Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 17:35
Путин поручил утвердить Стратегию реализации молодежной политики
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинАнтон ВайноПравительство РФ
 
 
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