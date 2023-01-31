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Цена российского газа для Молдавии в феврале снизится до 1054 долларов - РИА Новости, 31.01.2023
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Цена российского газа для Молдавии в феврале снизится до 1054 долларов
Цена российского газа для Молдавии в феврале снизится до 1054 долларов - РИА Новости, 31.01.2023
Цена российского газа для Молдавии в феврале снизится до 1054 долларов
Закупочная цена на российский газ для Молдавии в феврале предварительно составит около 1054 долларов за тысячу кубометров, что на 176 долларов меньше, чем в... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:57
2023-01-31T13:57
экономика
молдавия
молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 31 янв - РИА Новости. Закупочная цена на российский газ для Молдавии в феврале предварительно составит около 1054 долларов за тысячу кубометров, что на 176 долларов меньше, чем в январе, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. В январе республика закупала газ по 1230 долларов за тысячу кубометров. "В феврале предварительная закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит около 1054 долларов за 1000 кубометров", - написал Чебан в Telegram-канале. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем "голубого топлива", а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.
https://ria.ru/20230109/gaz-1843678672.html
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экономика, молдавия, молдовагаз, газпром
Экономика, Молдавия, Молдовагаз, Газпром
13:57 31.01.2023
 
Цена российского газа для Молдавии в феврале снизится до 1054 долларов

"Молдовагаз": российский газ для Молдавии в феврале подешевеет с 1230 до 1054 долларов

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 31 янв - РИА Новости. Закупочная цена на российский газ для Молдавии в феврале предварительно составит около 1054 долларов за тысячу кубометров, что на 176 долларов меньше, чем в январе, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
В январе республика закупала газ по 1230 долларов за тысячу кубометров.
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"В феврале предварительная закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит около 1054 долларов за 1000 кубометров", - написал Чебан в Telegram-канале.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения.
"Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем "голубого топлива", а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.
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