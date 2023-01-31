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Биография Георгия Мартиросяна

Биография Георгия Мартиросяна - РИА Новости, 31.01.2023

Биография Георгия Мартиросяна

Актер театра и кино, заслуженный артист России Георгий Хачатурович Мартиросян родился 31 января 1948 года в Ростове-на-Дону. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T02:03

2023-01-31T02:03

2023-01-31T02:03

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Актер театра и кино, заслуженный артист России Георгий Хачатурович Мартиросян родился 31 января 1948 года в Ростове-на-Дону.В 1968 году окончил Ростовский театральный институт (мастерская Германа Гуровского).После института Мартиросян был призван в армию, служил в ансамбле песни и пляски Северокавказского округа.После армии был принят в труппу Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького. Затем актер перешел в Ростовский ТЮЗ.В 1973 году переехал в Москву, где фактурная внешность молодого актера привлекла внимание режиссеров с киностудии имени Максима Горького. Георгий Мартиросян получил роль в комедии "Звезда экрана" (1974). Затем вернулся в Ростов-на-Дону, где работал диктором на телевидении.В 1975 году Георгия Мартиросяна пригласили на роль Тихона в приключенческую картину Вениамина Дормана "Золотая речка" (1977). На съемках он познакомился с Александром Абдуловым, который порекомендовал Мартиросяна в столичный театр "Ленком" (ныне "Ленком Марка Захарова").С 1975 по 1979 год работал в "Ленкоме", играл второстепенные роли.В 1980 году перешел в Театр Сатиры. За три года на его сцене сыграл несколько ролей, среди которых Егор ("Гнездо глухаря" Виктора Розова), Васильков ("Бешеные деньги" Александра Островского), Метью-Монета ("Трехгрошовая опера" Бертольта Брехта).С 1983 по 1993 год работал в Театре имени Владимира Маяковского. Здесь играл в спектаклях "Плоды просвещения" по пьесе Льва Толстого и "Да здравствует королева, виват!" Роберта Болта.В 1998 году Мартиросян стал играть в театре "Школа современной пьесы". Исполнял роли Шамраева в чеховской "Чайке" и Графа Альбафьорита в "Трактирщице" Карло Гольдони.Георгий Мартиросян занят в различных антрепризных постановках.В Антрепризе Александра Абдулова исполнил роль Сергея в спектакле "Все проходит", а в антрепризе Московской Гильдии актеров театра и кино – Ральфа в "Контракте на убийство" и Альфредо в "Призраках". Принимает участие в Независимом театральном проекте "Ателье" в спектакле "Ladies' night. Только для женщин", а также занят в спектаклях "Палата бизнес-класса", "Приворотное зелье" театральной компании "Маскарад". Параллельно работе в театре Георгий Мартиросян снимается в различных кинокартинах.В конце 1970-х годов он прошел пробы на роль Портоса в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера" (1979). Однако позже роль перешла Валентину Смирнитскому. В итоге Мартиросян сыграл одного из гвардейцев кардинала, но при монтаже картины те сцены оказались вырезанными. В последующие годы Мартиросян снялся в таких лентах, как "Конец императора тайги" (1978), "Пираты ХХ века" (1979), "ТАСС уполномочен заявить" (1984), "Колье Шарлотты" (1984), "Гений" (1991), "Грех. История страсти" (1993).Комедийный талант актер сумел раскрыть в фильмах "Приключения принца Флоризеля" (1979), "Двойной обгон" (1984), "Раз, два, горе – не беда!" (1988), "Президент и его внучка" (1999). В 1990-х годах актер снялся в знаменитой трилогии "Любить по-русски" (1995, 1996, 1999), мелодраме "Бедная Саша" (1997), криминальной драме "Ворошиловский стрелок" (1999) и др.Мартиросян также снимался в картинах "Ландыш серебристый" (2000), "Парижская любовь Кости Гуманкова" (2004), "Теневой партнер" (2005), "Я остаюсь" (2006), "07-й меняет курс" (2007), "День выборов" (2007), "День радио" (2008), "Счастливчик Пашка" (2011), "Временно недоступен" (2015) и телесериалах "Марш Турецкого" (2000), "Сыщики-2" (2003), "Моя прекрасная няня" (2004), "Кадетство" (2006), "Кремлевские курсанты" (2009), "Ранетки" (2009), "Воронины" (2018-2019), "Чикатило" (2021), "Я слежу за тобой" (2022) и многих других. Заслуженный артист Российской Федерации (2004). Георгий Мартиросян женат третьим браком, у него есть сын и дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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