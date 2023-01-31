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Читатели Figaro после слов Макрона предложили отдать Украине ядерное оружие - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/makron-1848712630.html
Читатели Figaro после слов Макрона предложили отдать Украине ядерное оружие
Читатели Figaro после слов Макрона предложили отдать Украине ядерное оружие - РИА Новости, 31.01.2023
Читатели Figaro после слов Макрона предложили отдать Украине ядерное оружие
Читатели Le Figaro раскритиковали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной поставке ВСУ самолетов и предложили отправить Киеву "ядерное... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:54
2023-01-31T17:57
в мире
украина
киев
россия
эммануэль макрон
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной поставке ВСУ самолетов и предложили отправить Киеву "ядерное оружие"."А если Зеленский попросит ядерное оружие, то мы и его отдадим?" — поинтересовался второй."Наш президент действительно не понимает, что происходит. Очевидно, что нельзя делать таких заявлений", — добавил еще один пользователь."Направить Украине самолеты — это опасная и безрассудная идея", — поделился мнением комментатор."Макрон совершенно безответствен. Они могут послать хоть все вооружения ВСУ, которые им придут в голову, но русские все равно победят. Эти поставки только повышают риск эскалации конфликта", — заметил пятый читатель.Накануне Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте не исключил поставку самолетов Украине.Несколькими днями ранее в офисе президента Украины сообщили, что Киев будет запрашивать у Запада такой тип вооружений, а также ракеты.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы с западным оружием станут законной целью для российской армии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием будет лишь иметь негативный эффект.
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в мире, украина, киев, россия, эммануэль макрон, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, марк рютте, франция
В мире, Украина, Киев, Россия, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Марк Рютте, Франция
15:54 31.01.2023 (обновлено: 17:57 31.01.2023)
 
Читатели Figaro после слов Макрона предложили отдать Украине ядерное оружие

Читатели Le Figaro предложили отдать Украине ядерные ракеты после слов Макрона о самолетах

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной поставке ВСУ самолетов и предложили отправить Киеву "ядерное оружие".

"А почему бы сразу ядерные ракеты не поставить, раз уж мы так помогаем (президенту Украины Владимиру. Прим. ред.) Зеленскому? Можно еще войска ввести или направить наших пилотов для управления истребителями. Макрон, похоже, собирается втянуть нас в третью мировую войну", — возмутился один из читателей.

"А если Зеленский попросит ядерное оружие, то мы и его отдадим?" — поинтересовался второй.
"Наш президент действительно не понимает, что происходит. Очевидно, что нельзя делать таких заявлений", — добавил еще один пользователь.
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"Направить Украине самолеты — это опасная и безрассудная идея", — поделился мнением комментатор.
"Макрон совершенно безответствен. Они могут послать хоть все вооружения ВСУ, которые им придут в голову, но русские все равно победят. Эти поставки только повышают риск эскалации конфликта", — заметил пятый читатель.
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