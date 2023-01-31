https://ria.ru/20230131/makron-1848712630.html

Читатели Figaro после слов Макрона предложили отдать Украине ядерное оружие

Читатели Figaro после слов Макрона предложили отдать Украине ядерное оружие - РИА Новости, 31.01.2023

Читатели Figaro после слов Макрона предложили отдать Украине ядерное оружие

Читатели Le Figaro раскритиковали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной поставке ВСУ самолетов и предложили отправить Киеву "ядерное... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:54

2023-01-31T15:54

2023-01-31T17:57

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вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной поставке ВСУ самолетов и предложили отправить Киеву "ядерное оружие"."А если Зеленский попросит ядерное оружие, то мы и его отдадим?" — поинтересовался второй."Наш президент действительно не понимает, что происходит. Очевидно, что нельзя делать таких заявлений", — добавил еще один пользователь."Направить Украине самолеты — это опасная и безрассудная идея", — поделился мнением комментатор."Макрон совершенно безответствен. Они могут послать хоть все вооружения ВСУ, которые им придут в голову, но русские все равно победят. Эти поставки только повышают риск эскалации конфликта", — заметил пятый читатель.Накануне Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте не исключил поставку самолетов Украине.Несколькими днями ранее в офисе президента Украины сообщили, что Киев будет запрашивать у Запада такой тип вооружений, а также ракеты.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы с западным оружием станут законной целью для российской армии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием будет лишь иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848683453.html

https://ria.ru/20230131/makron-1848694985.html

https://ria.ru/20230130/erdogan-1848302189.html

https://ria.ru/20230131/istrebiteli-1848639343.html

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в мире, украина, киев, россия, эммануэль макрон, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, марк рютте, франция