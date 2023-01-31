15:54 31.01.2023 (обновлено: 17:57 31.01.2023)
Читатели Figaro после слов Макрона предложили отдать Украине ядерное оружие
Читатели Le Figaro предложили отдать Украине ядерные ракеты после слов Макрона о самолетах
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной поставке ВСУ самолетов и предложили отправить Киеву "ядерное оружие".
"А почему бы сразу ядерные ракеты не поставить, раз уж мы так помогаем (президенту Украины Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому? Можно еще войска ввести или направить наших пилотов для управления истребителями. Макрон, похоже, собирается втянуть нас в третью мировую войну", — возмутился один из читателей.
"А если Зеленский попросит ядерное оружие, то мы и его отдадим?" — поинтересовался второй.
"Наш президент действительно не понимает, что происходит. Очевидно, что нельзя делать таких заявлений", — добавил еще один пользователь.
"Направить Украине самолеты — это опасная и безрассудная идея", — поделился мнением комментатор.
"Макрон совершенно безответствен. Они могут послать хоть все вооружения ВСУ, которые им придут в голову, но русские все равно победят. Эти поставки только повышают риск эскалации конфликта", — заметил пятый читатель.
Накануне Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте не исключил поставку самолетов Украине.
Несколькими днями ранее в офисе президента Украины сообщили, что Киев будет запрашивать у Запада такой тип вооружений, а также ракеты.
30 января, 07:50Эрдоган усомнился в квалификации Макрона
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы с западным оружием станут законной целью для российской армии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием будет лишь иметь негативный эффект.