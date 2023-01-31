https://ria.ru/20230131/lomakovka-1848800732.html

ВСУ обстреляли поселок Ломаковка в Брянской области

ВСУ обстреляли поселок Ломаковка в Брянской области - РИА Новости, 31.01.2023

ВСУ обстреляли поселок Ломаковка в Брянской области

Семнадцать домовладений получили различные повреждения в результате обстрела украинскими войсками села Ломаковка в Брянской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T20:55

2023-01-31T20:55

2023-01-31T20:55

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

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БРЯНСК, 31 янв - РИА Новости. Семнадцать домовладений получили различные повреждения в результате обстрела украинскими войсками села Ломаковка в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось о минометном обстреле села Ломаковка в Стародубском районе, в результате которого был поврежден памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также здание магазина и нескольких домов. "По предварительной информации, в результате обстрела ВСУ села Ломаковка 17 домовладений получили повреждения различного характера", - сообщил Богомаз. Сообщалось также, что удар украинских войск пришелся по гражданским объектам, пострадавших нет. В настоящее время в населенном пункте частично нарушено электроснабжение. На месте работают экстренные и оперативные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины