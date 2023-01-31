https://ria.ru/20230131/lomakovka-1848800732.html
ВСУ обстреляли поселок Ломаковка в Брянской области
ВСУ обстреляли поселок Ломаковка в Брянской области - РИА Новости, 31.01.2023
ВСУ обстреляли поселок Ломаковка в Брянской области
Семнадцать домовладений получили различные повреждения в результате обстрела украинскими войсками села Ломаковка в Брянской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T20:55
2023-01-31T20:55
2023-01-31T20:55
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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БРЯНСК, 31 янв - РИА Новости. Семнадцать домовладений получили различные повреждения в результате обстрела украинскими войсками села Ломаковка в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось о минометном обстреле села Ломаковка в Стародубском районе, в результате которого был поврежден памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также здание магазина и нескольких домов. "По предварительной информации, в результате обстрела ВСУ села Ломаковка 17 домовладений получили повреждения различного характера", - сообщил Богомаз. Сообщалось также, что удар украинских войск пришелся по гражданским объектам, пострадавших нет. В настоящее время в населенном пункте частично нарушено электроснабжение. На месте работают экстренные и оперативные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли поселок Ломаковка в Брянской области
Глава Брянской области Богомаз: почти 20 домов пострадали при обстреле ВСУ села Ломаковка