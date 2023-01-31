https://ria.ru/20230131/kuzbass-1848561945.html
В Кузбассе можно будет бесплатно получить второе высшее в области искусства
В Кузбассе можно будет бесплатно получить второе высшее в области искусства - РИА Новости, 31.01.2023
В Кузбассе можно будет бесплатно получить второе высшее в области искусства
Второе высшее образование в области искусства в Кузбассе можно будет получить бесплатно, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T07:23
2023-01-31T07:23
2023-01-31T07:23
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кемерово
китай
сергей цивилев
михаил мишустин
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 31 янв – РИА Новости. Второе высшее образование в области искусства в Кузбассе можно будет получить бесплатно, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Со следующего учебного года в Кемеровском филиале РГИСИ можно будет бесплатно получить второе высшее образование. Возраст абитуриентов не ограничен. Для поступления в вуз ЕГЭ не потребуется, желающим получить новую профессию нужно будет пройти творческое испытание, сдать литературу и русский язык", - говорится в сообщении. "То, что постановлением председателя правительства РФ Михаила Мишустина кузбасский вуз включен в перечень образовательных учреждений, где жители страны могут бесплатно получить второе и последующее высшее образование в области искусства, - большая степень доверия для нас и высокая оценка той работе, которую уже проводят преподаватели Кемеровского филиала РГИСИ. Для региона это прекрасная возможность привлечь талантливых людей, которые осознанно выбирают данное направление для получения профессии", - цитирует пресс-служба Цивилева. Уточняется, что набор абитуриентов на получение второго высшего образования филиал РГИСИ в Кемерове объявит в мае этого года. Поступить можно будет на специальности "Режиссура театра" и "Режиссура кино и телевидения". Форма обучения только очная, программа рассчитана на 5 лет, на время учебы студентам будут предоставлены места в недавно построенном общежитии. Кемеровский филиал РГИСИ открыл первый набор студентов в 2022 году. В нем уже учатся 85 первокурсников из 15 регионов России, а также из Китая и Киргизии. В этом году вуз планирует открыть набор по шести направлениям и специальностям: "Актерское искусство", "Режиссура театра", "Сценография", "Технология художественного оформления спектакля", "Режиссура кино и телевидения", "Продюсерство".
https://ria.ru/20230123/kultura-1846789391.html
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россия, кемерово, китай, сергей цивилев, михаил мишустин, кемеровская область
Россия, Кемерово, Китай, Сергей Цивилев, Михаил Мишустин, Кемеровская область
В Кузбассе можно будет бесплатно получить второе высшее в области искусства
В Кузбассе можно будет бесплатно получить второе высшее образование в области искусства
КЕМЕРОВО, 31 янв – РИА Новости. Второе высшее образование в области искусства в Кузбассе можно будет получить бесплатно, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"Со следующего учебного года в Кемеровском филиале РГИСИ можно будет бесплатно получить второе высшее образование. Возраст абитуриентов не ограничен. Для поступления в вуз ЕГЭ не потребуется, желающим получить новую профессию нужно будет пройти творческое испытание, сдать литературу и русский язык", - говорится в сообщении.
"То, что постановлением председателя правительства РФ Михаила Мишустина кузбасский вуз включен в перечень образовательных учреждений, где жители страны могут бесплатно получить второе и последующее высшее образование в области искусства, - большая степень доверия для нас и высокая оценка той работе, которую уже проводят преподаватели Кемеровского филиала РГИСИ. Для региона это прекрасная возможность привлечь талантливых людей, которые осознанно выбирают данное направление для получения профессии", - цитирует пресс-служба Цивилева.
Уточняется, что набор абитуриентов на получение второго высшего образования филиал РГИСИ в Кемерове объявит в мае этого года. Поступить можно будет на специальности "Режиссура театра" и "Режиссура кино и телевидения". Форма обучения только очная, программа рассчитана на 5 лет, на время учебы студентам будут предоставлены места в недавно построенном общежитии.
"Мы отмечаем тенденцию, когда искусством начинают заниматься люди уже в более осознанном возрасте, у них есть определенный багаж и трудовой опыт. Для профессии режиссера необходим как раз сформированный взгляд на мир и готовность работать с большой театральной труппой или съемочной группой. Открытие этих специальностей для людей, уже имеющих высшее образование, позволит повысить престиж и конкурентоспособность нашего нового театрального вуза в стране", - приводятся в сообщении слова директора филиала РГИСИ в Кемерово Марины Межовой.
Кемеровский филиал РГИСИ открыл первый набор студентов в 2022 году. В нем уже учатся 85 первокурсников из 15 регионов России, а также из Китая и Киргизии. В этом году вуз планирует открыть набор по шести направлениям и специальностям: "Актерское искусство", "Режиссура театра", "Сценография", "Технология художественного оформления спектакля", "Режиссура кино и телевидения", "Продюсерство".