https://ria.ru/20230131/kuzbass-1848561945.html

В Кузбассе можно будет бесплатно получить второе высшее в области искусства

В Кузбассе можно будет бесплатно получить второе высшее в области искусства - РИА Новости, 31.01.2023

В Кузбассе можно будет бесплатно получить второе высшее в области искусства

Второе высшее образование в области искусства в Кузбассе можно будет получить бесплатно, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T07:23

2023-01-31T07:23

2023-01-31T07:23

россия

кемерово

китай

сергей цивилев

михаил мишустин

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 31 янв – РИА Новости. Второе высшее образование в области искусства в Кузбассе можно будет получить бесплатно, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Со следующего учебного года в Кемеровском филиале РГИСИ можно будет бесплатно получить второе высшее образование. Возраст абитуриентов не ограничен. Для поступления в вуз ЕГЭ не потребуется, желающим получить новую профессию нужно будет пройти творческое испытание, сдать литературу и русский язык", - говорится в сообщении. "То, что постановлением председателя правительства РФ Михаила Мишустина кузбасский вуз включен в перечень образовательных учреждений, где жители страны могут бесплатно получить второе и последующее высшее образование в области искусства, - большая степень доверия для нас и высокая оценка той работе, которую уже проводят преподаватели Кемеровского филиала РГИСИ. Для региона это прекрасная возможность привлечь талантливых людей, которые осознанно выбирают данное направление для получения профессии", - цитирует пресс-служба Цивилева. Уточняется, что набор абитуриентов на получение второго высшего образования филиал РГИСИ в Кемерове объявит в мае этого года. Поступить можно будет на специальности "Режиссура театра" и "Режиссура кино и телевидения". Форма обучения только очная, программа рассчитана на 5 лет, на время учебы студентам будут предоставлены места в недавно построенном общежитии. Кемеровский филиал РГИСИ открыл первый набор студентов в 2022 году. В нем уже учатся 85 первокурсников из 15 регионов России, а также из Китая и Киргизии. В этом году вуз планирует открыть набор по шести направлениям и специальностям: "Актерское искусство", "Режиссура театра", "Сценография", "Технология художественного оформления спектакля", "Режиссура кино и телевидения", "Продюсерство".

https://ria.ru/20230123/kultura-1846789391.html

https://ria.ru/20230110/galkin-1843841172.html

россия

кемерово

китай

кемеровская область

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россия, кемерово, китай, сергей цивилев, михаил мишустин, кемеровская область