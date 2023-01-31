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Кризис в Косово обострился по вине Приштины, заявило правительство Сербии - РИА Новости, 31.01.2023
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Кризис в Косово обострился по вине Приштины, заявило правительство Сербии
Кризис в Косово обострился по вине Приштины, заявило правительство Сербии - РИА Новости, 31.01.2023
Кризис в Косово обострился по вине Приштины, заявило правительство Сербии
Кризис в Косово и Метохии обострился из-за односторонних шагов Приштины и попустительства косовоалбанских властей в отношении нападений на косовских сербов,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:28
2023-01-31T18:28
в мире
сербия
приштина
косово
александр вучич
альбин курти
освободительная армия косово
нато
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БЕЛГРАД, 31 янв - РИА Новости. Кризис в Косово и Метохии обострился из-за односторонних шагов Приштины и попустительства косовоалбанских властей в отношении нападений на косовских сербов, сообщило правительство Сербии. Председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Владимир Орлич созвал на 2 февраля специальное заседание заксобрания, чей единственный пункт - рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". Ожидается участие в заседании сербского президента Александра Вучича. "Кризис диалога Белграда и Приштины с 2018 года систематически развивался и углублялся, но в описываемый докладом период произошла крайняя эскалация. Исключительная ответственность за такое развитие событий бесспорно несут временные структуры в Приштине, который с прихода к власти Альбина Курти проводят систематическую дискриминацию сербов и нарушение ранее достигнутых договоренностей", - приводит агентство Танюг выдержку из доклада кабмина. По данным властей Сербии за последние 4,5 месяца в Косово и Метохии зафиксировано 68 нападений на национальной почве, что представляет 25% от всех инцидентов с момента прихода к власти "премьера" Курти в марте 2020 года. В документе подробно рассматриваются инциденты и односторонние шаги косовоалбанских властей, вызвавшие осенью несколько обострений на севере края, а также инциденты со стрельбой в январе. "Сербская сторона не отступится от требования о срочно сформировать Сообщество сербских общин с принципиально прописанными полномочиями. Правительство и далее будет привержено непосредственной защите безопасности сербского народа в крае и защите сербских национальных интереса", - указано в документе, при этом отмечена важность решения проблем мирным путем. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
https://ria.ru/20230130/serbiya-1848466539.html
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в мире, сербия, приштина, косово, александр вучич, альбин курти, освободительная армия косово, нато, оон
В мире, Сербия, Приштина, Косово, Александр Вучич, Альбин Курти, Освободительная армия Косово, НАТО, ООН
18:28 31.01.2023
 
Кризис в Косово обострился по вине Приштины, заявило правительство Сербии

Правительство Сербии обвинило Приштину в обострении кризиса в Косово и Метохии

© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в медиабанкПерекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия
Перекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Александар Джорович
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Перекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 31 янв - РИА Новости. Кризис в Косово и Метохии обострился из-за односторонних шагов Приштины и попустительства косовоалбанских властей в отношении нападений на косовских сербов, сообщило правительство Сербии.
Председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Владимир Орлич созвал на 2 февраля специальное заседание заксобрания, чей единственный пункт - рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". Ожидается участие в заседании сербского президента Александра Вучича.
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"Кризис диалога Белграда и Приштины с 2018 года систематически развивался и углублялся, но в описываемый докладом период произошла крайняя эскалация. Исключительная ответственность за такое развитие событий бесспорно несут временные структуры в Приштине, который с прихода к власти Альбина Курти проводят систематическую дискриминацию сербов и нарушение ранее достигнутых договоренностей", - приводит агентство Танюг выдержку из доклада кабмина.
По данным властей Сербии за последние 4,5 месяца в Косово и Метохии зафиксировано 68 нападений на национальной почве, что представляет 25% от всех инцидентов с момента прихода к власти "премьера" Курти в марте 2020 года. В документе подробно рассматриваются инциденты и односторонние шаги косовоалбанских властей, вызвавшие осенью несколько обострений на севере края, а также инциденты со стрельбой в январе.
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"Сербская сторона не отступится от требования о срочно сформировать Сообщество сербских общин с принципиально прописанными полномочиями. Правительство и далее будет привержено непосредственной защите безопасности сербского народа в крае и защите сербских национальных интереса", - указано в документе, при этом отмечена важность решения проблем мирным путем.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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