https://ria.ru/20230131/kosovo-1848765648.html

Кризис в Косово обострился по вине Приштины, заявило правительство Сербии

Кризис в Косово обострился по вине Приштины, заявило правительство Сербии - РИА Новости, 31.01.2023

Кризис в Косово обострился по вине Приштины, заявило правительство Сербии

Кризис в Косово и Метохии обострился из-за односторонних шагов Приштины и попустительства косовоалбанских властей в отношении нападений на косовских сербов,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:28

2023-01-31T18:28

2023-01-31T18:28

в мире

сербия

приштина

косово

александр вучич

альбин курти

освободительная армия косово

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842095006_0:64:2362:1393_1920x0_80_0_0_0f9bc8a002c6bd705d645c6ed12f2e4a.jpg

БЕЛГРАД, 31 янв - РИА Новости. Кризис в Косово и Метохии обострился из-за односторонних шагов Приштины и попустительства косовоалбанских властей в отношении нападений на косовских сербов, сообщило правительство Сербии. Председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Владимир Орлич созвал на 2 февраля специальное заседание заксобрания, чей единственный пункт - рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". Ожидается участие в заседании сербского президента Александра Вучича. "Кризис диалога Белграда и Приштины с 2018 года систематически развивался и углублялся, но в описываемый докладом период произошла крайняя эскалация. Исключительная ответственность за такое развитие событий бесспорно несут временные структуры в Приштине, который с прихода к власти Альбина Курти проводят систематическую дискриминацию сербов и нарушение ранее достигнутых договоренностей", - приводит агентство Танюг выдержку из доклада кабмина. По данным властей Сербии за последние 4,5 месяца в Косово и Метохии зафиксировано 68 нападений на национальной почве, что представляет 25% от всех инцидентов с момента прихода к власти "премьера" Курти в марте 2020 года. В документе подробно рассматриваются инциденты и односторонние шаги косовоалбанских властей, вызвавшие осенью несколько обострений на севере края, а также инциденты со стрельбой в январе. "Сербская сторона не отступится от требования о срочно сформировать Сообщество сербских общин с принципиально прописанными полномочиями. Правительство и далее будет привержено непосредственной защите безопасности сербского народа в крае и защите сербских национальных интереса", - указано в документе, при этом отмечена важность решения проблем мирным путем. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

https://ria.ru/20230130/serbiya-1848466539.html

https://ria.ru/20230130/krym-1848427940.html

https://ria.ru/20230123/kosovo-1846822861.html

сербия

приштина

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, приштина, косово, александр вучич, альбин курти, освободительная армия косово, нато, оон