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В Москве за сутки госпитализировали 142 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2023
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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 142 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 142 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 142 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 1 359 случаев COVID-19, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:10
2023-01-31T11:25
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1 359 случаев COVID-19, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1359, госпитализированы 142 человека, выздоровели 2458 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1519 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 346 738 случаев коронавируса, выздоровели 3 149 426 человек, умерли 47 889 человек.
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москва, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество, Коронавирус в России
11:10 31.01.2023 (обновлено: 11:25 31.01.2023)
 
В Москве за сутки госпитализировали 142 пациента с COVID-19

В Москве за сутки выявили 1359 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМедицинские работники в отделении для больных с коронавирусом
Медицинские работники в отделении для больных с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинские работники в отделении для больных с коронавирусом. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1 359 случаев COVID-19, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 1359, госпитализированы 142 человека, выздоровели 2458 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне было выявлено 1519 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 346 738 случаев коронавируса, выздоровели 3 149 426 человек, умерли 47 889 человек.
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Распространение коронавирусаМоскваКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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