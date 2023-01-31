https://ria.ru/20230131/koronavirus-1848604687.html
В Москве за сутки госпитализировали 142 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 142 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 142 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 1 359 случаев COVID-19, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:10
2023-01-31T11:10
2023-01-31T11:25
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1 359 случаев COVID-19, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1359, госпитализированы 142 человека, выздоровели 2458 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1519 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 346 738 случаев коронавируса, выздоровели 3 149 426 человек, умерли 47 889 человек.
https://ria.ru/20230130/norki-1847957922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество, Коронавирус в России
11:10 31.01.2023 (обновлено: 11:25 31.01.2023)
В Москве за сутки госпитализировали 142 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1359 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек