https://ria.ru/20230131/koronavirus-1848604687.html

В Москве за сутки госпитализировали 142 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 142 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2023

В Москве за сутки госпитализировали 142 пациента с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 1 359 случаев COVID-19, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:10

2023-01-31T11:10

2023-01-31T11:25

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1 359 случаев COVID-19, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1359, госпитализированы 142 человека, выздоровели 2458 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1519 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 346 738 случаев коронавируса, выздоровели 3 149 426 человек, умерли 47 889 человек.

https://ria.ru/20230130/norki-1847957922.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии