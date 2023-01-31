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Суд на Украине "конфисковал" имущество российского депутата в Крыму - РИА Новости, 31.01.2023
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Суд на Украине "конфисковал" имущество российского депутата в Крыму
Суд на Украине "конфисковал" имущество российского депутата в Крыму - РИА Новости, 31.01.2023
Суд на Украине "конфисковал" имущество российского депутата в Крыму
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины сообщил, что в доход государства взысканы активы российского депутата, в частности два автомобиля, гараж и две... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T19:05
2023-01-31T19:05
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симферополь
в мире
госдума рф
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины сообщил, что в доход государства взысканы активы российского депутата, в частности два автомобиля, гараж и две квартиры в российском Крыму. "Сегодня, 31 января, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск министерства юстиции Украины к российскому депутату и применила к нему санкцию…В доход государства взысканы активы: две квартиры в Симферополе общей площадью более 206 квадратных метров, гараж, два автомобиля марки BMW", - говорится в сообщении на сайте ВАКС. Имя депутата в суде не называют, но отмечают, что он в 2014 – 2016 годах занимал должность первого заместителя председателя Совета Крыма. Был депутатом Госдумы VII созыва и является действующим депутатом VIII созыва. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230129/sud-1848249384.html
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украина, россия, симферополь, в мире, госдума рф, республика крым
Украина, Россия, Симферополь, В мире, Госдума РФ, Республика Крым
19:05 31.01.2023
 
Суд на Украине "конфисковал" имущество российского депутата в Крыму

Суд на Украине конфисковал у российского депутата имущество, находящееся в Симферополе

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины сообщил, что в доход государства взысканы активы российского депутата, в частности два автомобиля, гараж и две квартиры в российском Крыму.
"Сегодня, 31 января, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск министерства юстиции Украины к российскому депутату и применила к нему санкцию…В доход государства взысканы активы: две квартиры в Симферополе общей площадью более 206 квадратных метров, гараж, два автомобиля марки BMW", - говорится в сообщении на сайте ВАКС.
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Имя депутата в суде не называют, но отмечают, что он в 2014 – 2016 годах занимал должность первого заместителя председателя Совета Крыма. Был депутатом Госдумы VII созыва и является действующим депутатом VIII созыва.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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