https://ria.ru/20230131/konfiskatsiya-1848779349.html

Суд на Украине "конфисковал" имущество российского депутата в Крыму

Суд на Украине "конфисковал" имущество российского депутата в Крыму - РИА Новости, 31.01.2023

Суд на Украине "конфисковал" имущество российского депутата в Крыму

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины сообщил, что в доход государства взысканы активы российского депутата, в частности два автомобиля, гараж и две... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T19:05

2023-01-31T19:05

2023-01-31T19:05

украина

россия

симферополь

в мире

госдума рф

республика крым

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины сообщил, что в доход государства взысканы активы российского депутата, в частности два автомобиля, гараж и две квартиры в российском Крыму. "Сегодня, 31 января, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск министерства юстиции Украины к российскому депутату и применила к нему санкцию…В доход государства взысканы активы: две квартиры в Симферополе общей площадью более 206 квадратных метров, гараж, два автомобиля марки BMW", - говорится в сообщении на сайте ВАКС. Имя депутата в суде не называют, но отмечают, что он в 2014 – 2016 годах занимал должность первого заместителя председателя Совета Крыма. Был депутатом Госдумы VII созыва и является действующим депутатом VIII созыва. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230129/sud-1848249384.html

https://ria.ru/20230131/opzzh-1848604306.html

украина

россия

симферополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, россия, симферополь, в мире, госдума рф, республика крым