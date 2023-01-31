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Морская пехота Колумбии ликвидировала лагерь повстанцев на западе страны - РИА Новости, 31.01.2023
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Морская пехота Колумбии ликвидировала лагерь повстанцев на западе страны
Морская пехота Колумбии ликвидировала лагерь повстанцев на западе страны - РИА Новости, 31.01.2023
Морская пехота Колумбии ликвидировала лагерь повстанцев на западе страны
Морская пехота колумбийских ВМС ликвидировала лагерь повстанческой Армии национального освобождения (АНО/ELN) в западном департаменте Валье-дель-Каука - в... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T03:25
2023-01-31T03:36
в мире
колумбия
валье-дель-каука
сша
густаво петро
революционные вооруженные силы колумбии
евросоюз
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МЕХИКО, 31 янв - РИА Новости. Морская пехота колумбийских ВМС ликвидировала лагерь повстанческой Армии национального освобождения (АНО/ELN) в западном департаменте Валье-дель-Каука - в результате операции были ликвидированы девять боевиков, от ранений скончался один пехотинец, говорится в сообщении на сайте министерства обороны. "Члены этой ОПГ заметили военнослужащих и открыли по ним огонь. В результате вооруженного противостояния погибли девять членов АНО... Пострадавший во время операции профессиональный морпех был эвакуирован в медицинский центр в порту Буэнавентура, где ему была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, он скончался", - сказано в сообщении ВМС Колумбии. По данным минобороны, ячейка АНО контролировала и взимала плату с других группировок за трафик наркотиков в этой местности. Их присутствие стало причиной вынужденного переселения местных жителей. В ходе операции были изъяты семь винтовок, пулемет и ружье, а также боеприпасы. Президент Колумбии Густаво Петро в конце 2022 года объявил о двустороннем прекращении огня с 1 января по 30 июня. Однако затем повстанцы заявили, что не достигали соглашения с властями, а лишь договорились обсудить прекращение огня во время очередного раунда переговоров о мире. Колумбия находится в состоянии вооруженного конфликта более полувека, за это время погибли более 262 тысяч человек, миллионы оставили свои дома. Леворадикальная "Армия национального освобождения" состоит из нескольких тысяч человек. Это вторая по численности вооруженная повстанческая организация в стране после "Революционных вооруженных сил Колумбии". Колумбия, США и ЕС причисляют АНО к террористическим организациям. Члены АНО после прихода к власти президента Густаво Петро в прошлом году инициировали мирный процесс с правительством.
https://ria.ru/20230101/kolumbiya-1842706807.html
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в мире, колумбия, валье-дель-каука, сша, густаво петро, революционные вооруженные силы колумбии, евросоюз
В мире, Колумбия, Валье-дель-Каука, США, Густаво Петро, Революционные вооруженные силы Колумбии, Евросоюз
03:25 31.01.2023 (обновлено: 03:36 31.01.2023)
 
Морская пехота Колумбии ликвидировала лагерь повстанцев на западе страны

Морская пехота Колумбии ликвидировала лагерь повстанцев, погибли десять человек

© РИА Новости / Чернощек А / Перейти в медиабанкСанта-Фе-де-Богота
Санта-Фе-де-Богота - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Чернощек А
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МЕХИКО, 31 янв - РИА Новости. Морская пехота колумбийских ВМС ликвидировала лагерь повстанческой Армии национального освобождения (АНО/ELN) в западном департаменте Валье-дель-Каука - в результате операции были ликвидированы девять боевиков, от ранений скончался один пехотинец, говорится в сообщении на сайте министерства обороны.
"Члены этой ОПГ заметили военнослужащих и открыли по ним огонь. В результате вооруженного противостояния погибли девять членов АНО... Пострадавший во время операции профессиональный морпех был эвакуирован в медицинский центр в порту Буэнавентура, где ему была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, он скончался", - сказано в сообщении ВМС Колумбии.
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
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Глава Колумбии объявил о прекращении огня с повстанческими группировками
По данным минобороны, ячейка АНО контролировала и взимала плату с других группировок за трафик наркотиков в этой местности. Их присутствие стало причиной вынужденного переселения местных жителей.
В ходе операции были изъяты семь винтовок, пулемет и ружье, а также боеприпасы.
Президент Колумбии Густаво Петро в конце 2022 года объявил о двустороннем прекращении огня с 1 января по 30 июня. Однако затем повстанцы заявили, что не достигали соглашения с властями, а лишь договорились обсудить прекращение огня во время очередного раунда переговоров о мире.
Колумбия находится в состоянии вооруженного конфликта более полувека, за это время погибли более 262 тысяч человек, миллионы оставили свои дома.
Леворадикальная "Армия национального освобождения" состоит из нескольких тысяч человек. Это вторая по численности вооруженная повстанческая организация в стране после "Революционных вооруженных сил Колумбии". Колумбия, США и ЕС причисляют АНО к террористическим организациям. Члены АНО после прихода к власти президента Густаво Петро в прошлом году инициировали мирный процесс с правительством.
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В миреКолумбияВалье-дель-КаукаСШАГуставо ПетроРеволюционные вооруженные силы КолумбииЕвросоюз
 
 
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