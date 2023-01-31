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В Британии предложили создать коалицию против России - РИА Новости, 31.01.2023
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В Британии предложили создать коалицию против России
В Британии предложили создать коалицию против России - РИА Новости, 31.01.2023
В Британии предложили создать коалицию против России
Бывший заместитель министра обороны Великобритании Джеральд Ховарт призвал Запад создать коалицию в поддержку Киева и против России. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:37
2023-01-31T16:37
в мире
россия
украина
великобритания
билл клинтон
сергей лавров
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Великобритании Джеральд Ховарт призвал Запад создать коалицию в поддержку Киева и против России. "Я думаю, что Запад должен решить, как он собирается выполнить свое обязательство и как Украина должна выиграть эту войну. Я думаю, что просто движение в сторону вовлечения в войну не поможет. Нам нужно стратегическое решение, и я думаю, что мы должны создать коалицию желающих, чтобы вступить (в конфликт - ред.), поддержать Украину и вытеснить Россию из этой суверенной страны", - заявил Ховарт в интервью британскому телеканалу Sky News. Бывший заместитель министра обороны Великобритании отметил, что западные страны не должны спешить с передачей Украине истребителей F-16. По его мнению, возможное попадание истребителей России может "таить опасность". Он также заявил, что нужно рассмотреть возможность ввода сил на Украину. Термин "коалиция желающих" использовал бывший президент США Билл Клинтон в 1994 году, говоря о возможной операции против КНДР, кроме того, такое же название дали операции США и их союзников в Ираке. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230131/obuchenie-1848713052.html
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в мире, россия, украина, великобритания, билл клинтон, сергей лавров, дмитрий песков, нато, f-16
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Билл Клинтон, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, F-16
16:37 31.01.2023
 
В Британии предложили создать коалицию против России

Экс-замминистра обороны Британии Ховарт призвал Запад создать коалицию против России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЧасовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне
Часовая башня Биг Бен Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Часовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Великобритании Джеральд Ховарт призвал Запад создать коалицию в поддержку Киева и против России.
"Я думаю, что Запад должен решить, как он собирается выполнить свое обязательство и как Украина должна выиграть эту войну. Я думаю, что просто движение в сторону вовлечения в войну не поможет. Нам нужно стратегическое решение, и я думаю, что мы должны создать коалицию желающих, чтобы вступить (в конфликт - ред.), поддержать Украину и вытеснить Россию из этой суверенной страны", - заявил Ховарт в интервью британскому телеканалу Sky News.
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Вчера, 15:56Специальная военная операция на Украине
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Бывший заместитель министра обороны Великобритании отметил, что западные страны не должны спешить с передачей Украине истребителей F-16. По его мнению, возможное попадание истребителей России может "таить опасность".
Он также заявил, что нужно рассмотреть возможность ввода сил на Украину.
"Я думаю, что это то, что мы сейчас должны рассмотреть, конечно, если вы собираетесь ввести туда силы НАТО. Тогда это будет уже Россия против НАТО", - добавил Ховарт.
Термин "коалиция желающих" использовал бывший президент США Билл Клинтон в 1994 году, говоря о возможной операции против КНДР, кроме того, такое же название дали операции США и их союзников в Ираке.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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"Худший из вариантов". В Британии назвали радость Киева преждевременной
 
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