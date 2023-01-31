https://ria.ru/20230131/ivanov-1848369225.html

Биография Сергея Иванова

Биография Сергея Иванова - РИА Новости, 31.01.2023

Биография Сергея Иванова

Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Борисович Иванов родился 31... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T01:45

2023-01-31T01:45

2023-01-31T01:45

справки

россия

ссср

ленинград

сергей иванов (политик)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

санкт-петербургский государственный университет

ростелеком

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Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Борисович Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).Окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), затем высшие курсы КГБ СССР в Минске.С 1981 года по 1998 год прошел путь от оперуполномоченного Первого Главного управления КГБ СССР до первого заместителя начальника одного из управлений Службы внешней разведки Российской Федерации.Был в трех длительных зарубежных командировках в скандинавских странах и Африке.После реорганизации КГБ продолжил работу в Службе внешней разведки Российской Федерации, а затем в Федеральной службе безопасности Российской Федерации.С августа 1998 года – заместитель директора ФСБ, начальник Департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ.С 15 ноября 1999 года – секретарь Совета Безопасности Российской Федерации. Генерал-полковник запаса.С 28 марта 2001 года – министр обороны Российской Федерации.С 14 ноября 2005 года – заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр обороны Российской Федерации.С 16 февраля 2007 года был назначен первым заместителем председателя правительства Российской Федерации.С 12 мая 2008 года – заместитель председателя правительства Российской Федерации.В 2011-2016 годах – руководитель администрации президента РФ. 12 августа 2016 года назначен специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В 2015 году возглавил совет директоров компании "Ростелеком". С 2017 года – член наблюдательного совета госкорпорации "Ростех". Сергей Иванов – председатель наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества. Действительный государственный советник РФ I класса. Сергей Иванов удостоен многих наград, среди которых ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2003) и IV (2008) степеней, медаль П.А. Столыпина II степени (2011) и др. Владеет английским и шведским языками.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, ссср, ленинград, сергей иванов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербургский государственный университет, ростелеком