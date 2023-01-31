https://ria.ru/20230131/ivanov-1848369225.html
Биография Сергея Иванова
Биография Сергея Иванова - РИА Новости, 31.01.2023
Биография Сергея Иванова
Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Борисович Иванов родился 31... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T01:45
2023-01-31T01:45
2023-01-31T01:45
справки
россия
ссср
ленинград
сергей иванов (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербургский государственный университет
ростелеком
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Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Борисович Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).Окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), затем высшие курсы КГБ СССР в Минске.С 1981 года по 1998 год прошел путь от оперуполномоченного Первого Главного управления КГБ СССР до первого заместителя начальника одного из управлений Службы внешней разведки Российской Федерации.Был в трех длительных зарубежных командировках в скандинавских странах и Африке.После реорганизации КГБ продолжил работу в Службе внешней разведки Российской Федерации, а затем в Федеральной службе безопасности Российской Федерации.С августа 1998 года – заместитель директора ФСБ, начальник Департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ.С 15 ноября 1999 года – секретарь Совета Безопасности Российской Федерации. Генерал-полковник запаса.С 28 марта 2001 года – министр обороны Российской Федерации.С 14 ноября 2005 года – заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр обороны Российской Федерации.С 16 февраля 2007 года был назначен первым заместителем председателя правительства Российской Федерации.С 12 мая 2008 года – заместитель председателя правительства Российской Федерации.В 2011-2016 годах – руководитель администрации президента РФ. 12 августа 2016 года назначен специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В 2015 году возглавил совет директоров компании "Ростелеком". С 2017 года – член наблюдательного совета госкорпорации "Ростех". Сергей Иванов – председатель наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества. Действительный государственный советник РФ I класса. Сергей Иванов удостоен многих наград, среди которых ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2003) и IV (2008) степеней, медаль П.А. Столыпина II степени (2011) и др. Владеет английским и шведским языками.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, ссср, ленинград, сергей иванов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербургский государственный университет, ростелеком
Справки, Россия, СССР, Ленинград, Сергей Иванов (политик), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Санкт-Петербургский государственный университет, Ростелеком
Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Борисович Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
Окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), затем высшие курсы КГБ СССР в Минске.
С 1981 года по 1998 год прошел путь от оперуполномоченного Первого Главного управления КГБ СССР до первого заместителя начальника одного из управлений Службы внешней разведки Российской Федерации.
Был в трех длительных зарубежных командировках в скандинавских странах и Африке.
После реорганизации КГБ продолжил работу в Службе внешней разведки Российской Федерации, а затем в Федеральной службе безопасности Российской Федерации.
С августа 1998 года – заместитель директора ФСБ, начальник Департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ.
С 15 ноября 1999 года – секретарь Совета Безопасности Российской Федерации. Генерал-полковник запаса.
С 28 марта 2001 года – министр обороны Российской Федерации.
С 14 ноября 2005 года – заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр обороны Российской Федерации.
С 16 февраля 2007 года был назначен первым заместителем председателя правительства Российской Федерации.
С 12 мая 2008 года – заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В 2011-2016 годах
– руководитель администрации президента РФ.
12 августа 2016 года
назначен специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
В 2015 году
возглавил совет директоров компании "Ростелеком".
С 2017 года
– член наблюдательного совета госкорпорации "Ростех".
Сергей Иванов – председатель наблюдательного совета
Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), председатель попечительского совета
Российского военно-исторического общества.
Действительный государственный советник РФ I класса
.
Сергей Иванов удостоен многих наград, среди которых ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2003
) и IV (2008
) степеней, медаль П.А. Столыпина II степени (2011
) и др.
Владеет английским и шведским языками.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников