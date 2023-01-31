https://ria.ru/20230131/istrebiteli-1848755348.html

Эксперт: США хотят провернуть с истребителями для Украины "танковую" схему

Эксперт: США хотят провернуть с истребителями для Украины "танковую" схему - РИА Новости, 31.01.2023

Эксперт: США хотят провернуть с истребителями для Украины "танковую" схему

Готовность Франции обучать украинских летчиков может свидетельствовать о том, что США удастся склонить европейских союзников по поставкам Киеву истребителей,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:54

2023-01-31T17:54

2023-01-31T17:54

специальная военная операция на украине

сша

алексей леонков

нато

франция

в мире

украина

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Готовность Франции обучать украинских летчиков может свидетельствовать о том, что США удастся склонить европейских союзников по поставкам Киеву истребителей, как это было с решением передать танки НАТО Киеву ранее, сообщил РИА Новости во вторник военный эксперт Алексей Леонков. Ранее во вторник газета Politico со ссылкой на помощника министра Вооруженных сил Франции сообщила, что Париж рассматривает возможность подготовки украинских летчиков. Глава оборонного ведомства страны Себастьен Лекорню обсудит это со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым в телефонном разговоре, который запланирован на этой неделе. "То же самое, что и с танками, я думаю, произойдет с авиацией. Они (США) скажут Европе "вперед", создавая информационный фон про поставки F-16, как было с танками Abrams, и продавят европейцев присоединиться со своими самолетами. Впоследствии они хотят вытеснить всю неамериканскую технику в арсеналах Европы продукцией ВПК США", - сообщил Леонков. Он напомнил, что ранее США заявили о намерении поставить Украине танки Abrams и склонили европейских союзников, в частности Германию, оперативно присоединиться поставками танков Leopard 2. Европейцам же было обещано заменить поставленные "Леопарды" американскими танками. В случае с истребителями Леонков уточнил, что французы могли бы обучить украинских летчиков воевать на новых французских истребителях Dassault Rafale, которые являются конкурентами на рынке вооружений российским и американским машинам, а также на машины предыдущего поколения – истребители Mirage 2000 и штурмовики Dassault-Breguet Super Étendard. По его словам, курс обучения боевого летчика составляет 5 лет. При этом, например, в США программа первичной летной подготовки длится 9 месяцев. Курс переобучения на новый тип самолета уже готового летчика займет не менее 6 месяцев для освоения применения оружия, комплексов, средств радиолокации и т.п. При этом остается неясным, откуда взять летчиков на данные машины. "Насколько я в курсе, у Украины было в строю порядка 120 боевых самолетов до СВО, соответственно столько же плюс-минус действующих пилотов и экипажей, и некоторое количество еще курсантов последних курсов авиационных институтов, но курсы были маленькие, выпускали по 20-30 человек. Если посчитать, сколько было сбито нами – по данным Минобороны РФ свыше 300 украинских самолетов – то пилоты, скорее всего тоже закончились", - сообщил Леонков. Эксперт предположил, что места за штурвалами украинских истребителей западного производства могут занять наемники. "Уже были сведения, что за штурвалами некоторых самолетов сидят представители стран НАТО из Прибалтики и Восточной Европы в качестве наемников, сотрудников ЧВК, не кадровых военных, но однозначно подготовленные в военных училищах", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20230131/makron-1848712630.html

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848683453.html

сша

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, алексей леонков, нато, франция, в мире, украина, f-16