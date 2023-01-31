Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: США хотят провернуть с истребителями для Украины "танковую" схему - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/istrebiteli-1848755348.html
Эксперт: США хотят провернуть с истребителями для Украины "танковую" схему
Эксперт: США хотят провернуть с истребителями для Украины "танковую" схему - РИА Новости, 31.01.2023
Эксперт: США хотят провернуть с истребителями для Украины "танковую" схему
Готовность Франции обучать украинских летчиков может свидетельствовать о том, что США удастся склонить европейских союзников по поставкам Киеву истребителей,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:54
2023-01-31T17:54
специальная военная операция на украине
сша
алексей леонков
нато
франция
в мире
украина
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Готовность Франции обучать украинских летчиков может свидетельствовать о том, что США удастся склонить европейских союзников по поставкам Киеву истребителей, как это было с решением передать танки НАТО Киеву ранее, сообщил РИА Новости во вторник военный эксперт Алексей Леонков. Ранее во вторник газета Politico со ссылкой на помощника министра Вооруженных сил Франции сообщила, что Париж рассматривает возможность подготовки украинских летчиков. Глава оборонного ведомства страны Себастьен Лекорню обсудит это со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым в телефонном разговоре, который запланирован на этой неделе. "То же самое, что и с танками, я думаю, произойдет с авиацией. Они (США) скажут Европе "вперед", создавая информационный фон про поставки F-16, как было с танками Abrams, и продавят европейцев присоединиться со своими самолетами. Впоследствии они хотят вытеснить всю неамериканскую технику в арсеналах Европы продукцией ВПК США", - сообщил Леонков. Он напомнил, что ранее США заявили о намерении поставить Украине танки Abrams и склонили европейских союзников, в частности Германию, оперативно присоединиться поставками танков Leopard 2. Европейцам же было обещано заменить поставленные "Леопарды" американскими танками. В случае с истребителями Леонков уточнил, что французы могли бы обучить украинских летчиков воевать на новых французских истребителях Dassault Rafale, которые являются конкурентами на рынке вооружений российским и американским машинам, а также на машины предыдущего поколения – истребители Mirage 2000 и штурмовики Dassault-Breguet Super Étendard. По его словам, курс обучения боевого летчика составляет 5 лет. При этом, например, в США программа первичной летной подготовки длится 9 месяцев. Курс переобучения на новый тип самолета уже готового летчика займет не менее 6 месяцев для освоения применения оружия, комплексов, средств радиолокации и т.п. При этом остается неясным, откуда взять летчиков на данные машины. "Насколько я в курсе, у Украины было в строю порядка 120 боевых самолетов до СВО, соответственно столько же плюс-минус действующих пилотов и экипажей, и некоторое количество еще курсантов последних курсов авиационных институтов, но курсы были маленькие, выпускали по 20-30 человек. Если посчитать, сколько было сбито нами – по данным Минобороны РФ свыше 300 украинских самолетов – то пилоты, скорее всего тоже закончились", - сообщил Леонков. Эксперт предположил, что места за штурвалами украинских истребителей западного производства могут занять наемники. "Уже были сведения, что за штурвалами некоторых самолетов сидят представители стран НАТО из Прибалтики и Восточной Европы в качестве наемников, сотрудников ЧВК, не кадровых военных, но однозначно подготовленные в военных училищах", - отметил эксперт.
https://ria.ru/20230131/makron-1848712630.html
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848683453.html
сша
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, алексей леонков, нато, франция, в мире, украина, f-16
Специальная военная операция на Украине, США, Алексей Леонков, НАТО, Франция, В мире, Украина, F-16
17:54 31.01.2023
 
Эксперт: США хотят провернуть с истребителями для Украины "танковую" схему

Эксперт Леонков: США хотят провернуть с истребителями для Украины "танковую" схему

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Готовность Франции обучать украинских летчиков может свидетельствовать о том, что США удастся склонить европейских союзников по поставкам Киеву истребителей, как это было с решением передать танки НАТО Киеву ранее, сообщил РИА Новости во вторник военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее во вторник газета Politico со ссылкой на помощника министра Вооруженных сил Франции сообщила, что Париж рассматривает возможность подготовки украинских летчиков. Глава оборонного ведомства страны Себастьен Лекорню обсудит это со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым в телефонном разговоре, который запланирован на этой неделе.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 15:54Специальная военная операция на Украине
Читатели Figaro после слов Макрона предложили отдать Украине ядерное оружие
"То же самое, что и с танками, я думаю, произойдет с авиацией. Они (США) скажут Европе "вперед", создавая информационный фон про поставки F-16, как было с танками Abrams, и продавят европейцев присоединиться со своими самолетами. Впоследствии они хотят вытеснить всю неамериканскую технику в арсеналах Европы продукцией ВПК США", - сообщил Леонков.
Он напомнил, что ранее США заявили о намерении поставить Украине танки Abrams и склонили европейских союзников, в частности Германию, оперативно присоединиться поставками танков Leopard 2. Европейцам же было обещано заменить поставленные "Леопарды" американскими танками.
В случае с истребителями Леонков уточнил, что французы могли бы обучить украинских летчиков воевать на новых французских истребителях Dassault Rafale, которые являются конкурентами на рынке вооружений российским и американским машинам, а также на машины предыдущего поколения – истребители Mirage 2000 и штурмовики Dassault-Breguet Super Étendard.
Военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 14:40
В Британии предложили отправить на Украину военных НАТО
По его словам, курс обучения боевого летчика составляет 5 лет. При этом, например, в США программа первичной летной подготовки длится 9 месяцев. Курс переобучения на новый тип самолета уже готового летчика займет не менее 6 месяцев для освоения применения оружия, комплексов, средств радиолокации и т.п. При этом остается неясным, откуда взять летчиков на данные машины.
"Насколько я в курсе, у Украины было в строю порядка 120 боевых самолетов до СВО, соответственно столько же плюс-минус действующих пилотов и экипажей, и некоторое количество еще курсантов последних курсов авиационных институтов, но курсы были маленькие, выпускали по 20-30 человек. Если посчитать, сколько было сбито нами – по данным Минобороны РФ свыше 300 украинских самолетов – то пилоты, скорее всего тоже закончились", - сообщил Леонков.
Эксперт предположил, что места за штурвалами украинских истребителей западного производства могут занять наемники. "Уже были сведения, что за штурвалами некоторых самолетов сидят представители стран НАТО из Прибалтики и Восточной Европы в качестве наемников, сотрудников ЧВК, не кадровых военных, но однозначно подготовленные в военных училищах", - отметил эксперт.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеСШААлексей ЛеонковНАТОФранцияВ миреУкраинаF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала