https://ria.ru/20230131/inflyatsiya-1848681603.html
Исследование выявило рекордную продуктовую инфляцию в Великобритании
Исследование выявило рекордную продуктовую инфляцию в Великобритании - РИА Новости, 31.01.2023
Исследование выявило рекордную продуктовую инфляцию в Великобритании
Продуктовая инфляция в Великобритании достигла рекордных за всю историю наблюдения 16,7%, что увеличит среднегодовой счет британцев за продукты на 788 фунтов... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:34
2023-01-31T14:34
2023-01-31T14:34
экономика
великобритания
украина
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Продуктовая инфляция в Великобритании достигла рекордных за всю историю наблюдения 16,7%, что увеличит среднегодовой счет британцев за продукты на 788 фунтов стерлингов, говорится в исследовании, опубликованном во вторник на сайте консалтинговой компании Kantar. При этом по сравнению с декабрем 2022 года рост цен на продукты увеличился на 2,3%, отмечает Kantar. Таким образом, средний годовой чек за продукты увеличится на 788 фунтов стерлингов по сравнению с прошлым годом, если потребители не сократят свои расходы, говорится в исследовании. После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам декабря составила 10,5%.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, великобритания, украина, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Великобритания, Украина, Россия, Санкции в отношении России
Исследование выявило рекордную продуктовую инфляцию в Великобритании
Kantar: продуктовая инфляция в Великобритании достигла рекордных 16,7 процента
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Продуктовая инфляция в Великобритании достигла рекордных за всю историю наблюдения 16,7%, что увеличит среднегодовой счет британцев за продукты на 788 фунтов стерлингов, говорится в исследовании, опубликованном во вторник на сайте консалтинговой компании Kantar.
"Согласно нашим последним данным, продуктовая инфляция достигла рекордных 16,7% за четыре недели, закончившихся 22 января 2023 года, это самый высокий показатель для всю историю наблюдения с 2008 года", - сказано в документе.
При этом по сравнению с декабрем 2022 года рост цен на продукты увеличился на 2,3%, отмечает Kantar.
Таким образом, средний годовой чек за продукты увеличится на 788 фунтов стерлингов по сравнению с прошлым годом, если потребители не сократят свои расходы, говорится в исследовании.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам декабря составила 10,5%.