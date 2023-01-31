https://ria.ru/20230131/inflyatsiya-1848681603.html

Исследование выявило рекордную продуктовую инфляцию в Великобритании

Исследование выявило рекордную продуктовую инфляцию в Великобритании - РИА Новости, 31.01.2023

Исследование выявило рекордную продуктовую инфляцию в Великобритании

Продуктовая инфляция в Великобритании достигла рекордных за всю историю наблюдения 16,7%, что увеличит среднегодовой счет британцев за продукты на 788 фунтов... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T14:34

2023-01-31T14:34

2023-01-31T14:34

экономика

великобритания

украина

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Продуктовая инфляция в Великобритании достигла рекордных за всю историю наблюдения 16,7%, что увеличит среднегодовой счет британцев за продукты на 788 фунтов стерлингов, говорится в исследовании, опубликованном во вторник на сайте консалтинговой компании Kantar. При этом по сравнению с декабрем 2022 года рост цен на продукты увеличился на 2,3%, отмечает Kantar. Таким образом, средний годовой чек за продукты увеличится на 788 фунтов стерлингов по сравнению с прошлым годом, если потребители не сократят свои расходы, говорится в исследовании. После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам декабря составила 10,5%.

https://ria.ru/20230130/armiya-1848431972.html

великобритания

украина

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, великобритания, украина, россия, санкции в отношении россии