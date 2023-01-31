https://ria.ru/20230131/grazhdanstvo-1848582542.html

Российское гражданство в 2022 году получили более 691 тысячи иностранцев

Российское гражданство в 2022 году получили более 691 тысячи иностранцев - РИА Новости, 31.01.2023

Российское гражданство в 2022 году получили более 691 тысячи иностранцев

Гражданство РФ в 2022 году получили более 691 тысяч иностранцев, это на 44 тысячи меньше, чем годом ранее, следует из статистики ГУВМ МВД РФ. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:02

2023-01-31T10:02

2023-01-31T10:02

общество

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Гражданство РФ в 2022 году получили более 691 тысяч иностранцев, это на 44 тысячи меньше, чем годом ранее, следует из статистики ГУВМ МВД РФ. "Число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации: 691 045", - отмечается в статистических данных. В 2021 году гражданство России получили более 735 тысяч иностранцев. Кроме того, из статистики следует, что в 2022 году иностранцам более 141 тысячи раз отказывали во въезде в РФ. Это почти на 35 тысяч раз меньше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20230123/grazhdanstvo-1846724485.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)