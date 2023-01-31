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Российское гражданство в 2022 году получили более 691 тысячи иностранцев - РИА Новости, 31.01.2023
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Российское гражданство в 2022 году получили более 691 тысячи иностранцев
Российское гражданство в 2022 году получили более 691 тысячи иностранцев - РИА Новости, 31.01.2023
Российское гражданство в 2022 году получили более 691 тысячи иностранцев
Гражданство РФ в 2022 году получили более 691 тысяч иностранцев, это на 44 тысячи меньше, чем годом ранее, следует из статистики ГУВМ МВД РФ. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:02
2023-01-31T10:02
общество
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Гражданство РФ в 2022 году получили более 691 тысяч иностранцев, это на 44 тысячи меньше, чем годом ранее, следует из статистики ГУВМ МВД РФ. "Число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации: 691 045", - отмечается в статистических данных. В 2021 году гражданство России получили более 735 тысяч иностранцев. Кроме того, из статистики следует, что в 2022 году иностранцам более 141 тысячи раз отказывали во въезде в РФ. Это почти на 35 тысяч раз меньше, чем годом ранее.
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общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
10:02 31.01.2023
 
Российское гражданство в 2022 году получили более 691 тысячи иностранцев

МВД: российское гражданство в 2022 году получили 691 045 иностранцев

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Гражданство РФ в 2022 году получили более 691 тысяч иностранцев, это на 44 тысячи меньше, чем годом ранее, следует из статистики ГУВМ МВД РФ.
"Число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации: 691 045", - отмечается в статистических данных.
В 2021 году гражданство России получили более 735 тысяч иностранцев.
Кроме того, из статистики следует, что в 2022 году иностранцам более 141 тысячи раз отказывали во въезде в РФ. Это почти на 35 тысяч раз меньше, чем годом ранее.
Паспорт гражданина РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 11:13
В СПЧ предложили приостановить выдачу гражданства по программе переселения
 
ОбществоРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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