https://ria.ru/20230131/grazhdanstvo-1848582542.html
Российское гражданство в 2022 году получили более 691 тысячи иностранцев
Российское гражданство в 2022 году получили более 691 тысячи иностранцев - РИА Новости, 31.01.2023
Российское гражданство в 2022 году получили более 691 тысячи иностранцев
Гражданство РФ в 2022 году получили более 691 тысяч иностранцев, это на 44 тысячи меньше, чем годом ранее, следует из статистики ГУВМ МВД РФ. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:02
2023-01-31T10:02
2023-01-31T10:02
общество
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Гражданство РФ в 2022 году получили более 691 тысяч иностранцев, это на 44 тысячи меньше, чем годом ранее, следует из статистики ГУВМ МВД РФ. "Число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации: 691 045", - отмечается в статистических данных. В 2021 году гражданство России получили более 735 тысяч иностранцев. Кроме того, из статистики следует, что в 2022 году иностранцам более 141 тысячи раз отказывали во въезде в РФ. Это почти на 35 тысяч раз меньше, чем годом ранее.
https://ria.ru/20230123/grazhdanstvo-1846724485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Российское гражданство в 2022 году получили более 691 тысячи иностранцев
МВД: российское гражданство в 2022 году получили 691 045 иностранцев