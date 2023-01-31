https://ria.ru/20230131/gazmanov-1848783559.html
Проекту Газманова дали 17 миллионов рублей на конкурс патриотических песен
Проекту Газманова дали 17 миллионов рублей на конкурс патриотических песен - РИА Новости, 31.01.2023
Проекту Газманова дали 17 миллионов рублей на конкурс патриотических песен
Проект Олега Газманова "Родники", в рамках которого планируется провести конкурс патриотических песен, получил почти 17 миллионов рублей от президентского фонда РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T19:20
2023-01-31T19:20
2023-01-31T19:20
культура
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культура
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общество
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Проект Олега Газманова "Родники", в рамках которого планируется провести конкурс патриотических песен, получил почти 17 миллионов рублей от президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), реализацией займется благотворительный фонд "Равенство возможностей", сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. "Заявка "Национальный проект патриотической песни "Родники", поданная от благотворительного фонда "Равенство возможностей", получила высокий балл по оценке экспертов — 76,5. Размер одобренного гранта составил 16 996 135,00 рублей", - говорится в сообщении. На официальном сайте проекта "Родники" указано, что его идеологом и художественным руководителем является музыкант Олег Газманов. В пресс-службе президентского фонда уточнили, что план проекта включает в себя создание интернет-портала "Родники" и базы патриотических песен на нём, работы по сбору, размещению, модерации песен и заявок, присланных на конкурс, организацию работы членов жюри и проведение конкурсного отбора лучших песен для участия в итоговом гала-концерте. "В том числе услуги аранжировки, светового и видеосопровождения, техническую работу, обеспечение трансляции на портале проекта, организацию голосования аудитории для выбора победителей", - уточняется в сообщении. Все мероприятия, по словам пресс-службы ПФКИ, планируется провести до конца сентября.
https://ria.ru/20230127/shaman-1847788499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, олег газманов, культура, россия, общество
Культура, Москва, Олег Газманов, Культура, Россия, Общество
Проекту Газманова дали 17 миллионов рублей на конкурс патриотических песен
Проект Газманова "Родники" получил 17 миллионов рублей для конкурса патриотических песен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Проект Олега Газманова "Родники", в рамках которого планируется провести конкурс патриотических песен, получил почти 17 миллионов рублей от президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), реализацией займется благотворительный фонд "Равенство возможностей", сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
"Заявка "Национальный проект патриотической песни "Родники", поданная от благотворительного фонда "Равенство возможностей", получила высокий балл по оценке экспертов — 76,5. Размер одобренного гранта составил 16 996 135,00 рублей", - говорится в сообщении.
На официальном сайте проекта "Родники" указано, что его идеологом и художественным руководителем является музыкант Олег Газманов.
В пресс-службе президентского фонда уточнили, что план проекта включает в себя создание интернет-портала "Родники" и базы патриотических песен на нём, работы по сбору, размещению, модерации песен и заявок, присланных на конкурс, организацию работы членов жюри и проведение конкурсного отбора лучших песен для участия в итоговом гала-концерте.
"В том числе услуги аранжировки, светового и видеосопровождения, техническую работу, обеспечение трансляции на портале проекта, организацию голосования аудитории для выбора победителей", - уточняется в сообщении.
Все мероприятия, по словам пресс-службы ПФКИ, планируется провести до конца сентября.