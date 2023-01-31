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Проекту Газманова дали 17 миллионов рублей на конкурс патриотических песен - РИА Новости, 31.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230131/gazmanov-1848783559.html
Проекту Газманова дали 17 миллионов рублей на конкурс патриотических песен
Проекту Газманова дали 17 миллионов рублей на конкурс патриотических песен - РИА Новости, 31.01.2023
Проекту Газманова дали 17 миллионов рублей на конкурс патриотических песен
Проект Олега Газманова "Родники", в рамках которого планируется провести конкурс патриотических песен, получил почти 17 миллионов рублей от президентского фонда РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T19:20
2023-01-31T19:20
культура
москва
олег газманов
культура
россия
общество
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Проект Олега Газманова "Родники", в рамках которого планируется провести конкурс патриотических песен, получил почти 17 миллионов рублей от президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), реализацией займется благотворительный фонд "Равенство возможностей", сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. "Заявка "Национальный проект патриотической песни "Родники", поданная от благотворительного фонда "Равенство возможностей", получила высокий балл по оценке экспертов — 76,5. Размер одобренного гранта составил 16 996 135,00 рублей", - говорится в сообщении. На официальном сайте проекта "Родники" указано, что его идеологом и художественным руководителем является музыкант Олег Газманов. В пресс-службе президентского фонда уточнили, что план проекта включает в себя создание интернет-портала "Родники" и базы патриотических песен на нём, работы по сбору, размещению, модерации песен и заявок, присланных на конкурс, организацию работы членов жюри и проведение конкурсного отбора лучших песен для участия в итоговом гала-концерте. "В том числе услуги аранжировки, светового и видеосопровождения, техническую работу, обеспечение трансляции на портале проекта, организацию голосования аудитории для выбора победителей", - уточняется в сообщении. Все мероприятия, по словам пресс-службы ПФКИ, планируется провести до конца сентября.
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москва, олег газманов, культура, россия, общество
Культура, Москва, Олег Газманов, Культура, Россия, Общество
19:20 31.01.2023
 
Проекту Газманова дали 17 миллионов рублей на конкурс патриотических песен

Проект Газманова "Родники" получил 17 миллионов рублей для конкурса патриотических песен

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПевец Олег Газманов
Певец Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Певец Олег Газманов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Проект Олега Газманова "Родники", в рамках которого планируется провести конкурс патриотических песен, получил почти 17 миллионов рублей от президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), реализацией займется благотворительный фонд "Равенство возможностей", сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
"Заявка "Национальный проект патриотической песни "Родники", поданная от благотворительного фонда "Равенство возможностей", получила высокий балл по оценке экспертов — 76,5. Размер одобренного гранта составил 16 996 135,00 рублей", - говорится в сообщении.
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На официальном сайте проекта "Родники" указано, что его идеологом и художественным руководителем является музыкант Олег Газманов.
В пресс-службе президентского фонда уточнили, что план проекта включает в себя создание интернет-портала "Родники" и базы патриотических песен на нём, работы по сбору, размещению, модерации песен и заявок, присланных на конкурс, организацию работы членов жюри и проведение конкурсного отбора лучших песен для участия в итоговом гала-концерте.
"В том числе услуги аранжировки, светового и видеосопровождения, техническую работу, обеспечение трансляции на портале проекта, организацию голосования аудитории для выбора победителей", - уточняется в сообщении.
Все мероприятия, по словам пресс-службы ПФКИ, планируется провести до конца сентября.
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