https://ria.ru/20230131/frantsiya-1848712488.html
Во Франции вспыхнули беспорядки на манифестации против пенсионной реформы
Во Франции вспыхнули беспорядки на манифестации против пенсионной реформы - РИА Новости, 31.01.2023
Во Франции вспыхнули беспорядки на манифестации против пенсионной реформы
Сотни тысяч человек в разных городах Франции вышли на улицы, чтобы протестовать против пенсионной реформы, начались столкновения с полицией. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:54
2023-01-31T15:54
2023-01-31T17:43
в мире
франция
ренн
элизабет борн
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ПАРИЖ, 31 янв — РИА Новости. Сотни тысяч человек в разных городах Франции вышли на улицы, чтобы протестовать против пенсионной реформы, начались столкновения с полицией. В стране проходит вторая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста, ожидается проведение в общей сложности около 200 акций протеста. В забастовке участвуют автономное агентство парижского транспорта (RATP), французская железнодорожная компания SNCF, сотрудники парижского аэропорта Шарль-де-Голль и работники фуникулеров на французских горнолыжных курортах. Как сообщает портал Actu Rennes, в городе Ренн на западе Франции на манифестации, на которую вышли несколько тысяч человек, уже начались столкновения демонстрантов с полицией. В акции участвуют радикалы из движения black bloc. Они жгут мусорные баки и забрасывают силовиков бутылками. Полиция в ответ применяет слезоточивый газ и водометы. По оценкам крупнейшего профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), многочисленная манифестация во вторник проходит в Марселе — в ней участвуют около 200 тысяч человек. В Тулузе, по данным профсоюзов, на улицы вышли 80 тысяч, в Ницце — 25 тысяч. В Париже манифестация началась после 14:30 (16:30 мск) с площади Италии. Как передает корреспондент РИА Новости, в демонстрации участвуют десятки тысяч человек, среди которых представители разных отраслей, левые и молодежные организации, сторонники движения "Желтые жилеты", а также радикалы из движения black bloc.За порядком следят патрули полиции. Колонна растянулась на несколько километров, обстановка спокойная."Мы здесь потому, что правительство хочет утвердить пенсионную реформу, которая не является ни справедливой, ни необходимой. Несправедлива эта реформа потому, что заставляет работать дольше тех людей, которые начали работать в очень раннем возрасте. А необходимости в ней нет потому, что Консультативный совет по вопросам пенсий предлагает другие варианты вместо того, чтобы просить людей работать дольше", — рассказал в беседе с агентством один из участников парижской акции протеста.Полиция ожидает, что по всей Франции в акциях протеста примут участие 1,2 миллиона человек, в столице — 100 тысяч. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует вводить с 2023 года. По ее словам, власти будут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.С тех пор в стране регулярно проходят протесты.
https://ria.ru/20230122/populyarnost-1846608460.html
https://ria.ru/20230111/protesty-1844129133.html
https://ria.ru/20230112/reforma-1844412717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848751876_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1cdcd3d2522deee07504421d675dc670.jpg
Многотысячная акция в Париже против повышения пенсионного возраста
В Париже во вторник началась манифестация против повышения пенсионного возраста, участвуют десятки тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Во вторник во Франции проходит вторая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста, по всей стране ожидается проведение 200 акций протестов. Полиция ожидает, что по всей Франции в демонстрациях примут участие 1,2 миллиона человек, в столице - 100 тысяч.
2023-01-31T15:54
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, ренн, элизабет борн
В мире, Франция, Ренн, Элизабет Борн
15:54 31.01.2023 (обновлено: 17:43 31.01.2023)
Во Франции вспыхнули беспорядки на манифестации против пенсионной реформы
Во французском Ренне вспыхнули беспорядки во время протестов против пенсионной реформы
ПАРИЖ, 31 янв — РИА Новости.
Сотни тысяч человек в разных городах Франции вышли на улицы, чтобы протестовать против пенсионной реформы, начались столкновения с полицией
.
В стране проходит вторая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста, ожидается проведение в общей сложности около 200 акций протеста. В забастовке участвуют автономное агентство парижского транспорта (RATP), французская железнодорожная компания SNCF
, сотрудники парижского аэропорта Шарль-де-Голль и работники фуникулеров на французских горнолыжных курортах.
Как сообщает портал Actu Rennes, в городе Ренн на западе Франции на манифестации, на которую вышли несколько тысяч человек, уже начались столкновения демонстрантов с полицией. В акции участвуют радикалы из движения black bloc. Они жгут мусорные баки и забрасывают силовиков бутылками. Полиция в ответ применяет слезоточивый газ и водометы.
По оценкам крупнейшего профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), многочисленная манифестация во вторник проходит в Марселе — в ней участвуют около 200 тысяч человек. В Тулузе
, по данным профсоюзов, на улицы вышли 80 тысяч, в Ницце
— 25 тысяч.
В Париже манифестация началась после 14:30 (16:30 мск) с площади Италии. Как передает корреспондент РИА Новости, в демонстрации участвуют десятки тысяч человек, среди которых представители разных отраслей, левые и молодежные организации, сторонники движения "Желтые жилеты", а также радикалы из движения black bloc.
За порядком следят патрули полиции. Колонна растянулась на несколько километров, обстановка спокойная.
"Мы здесь потому, что правительство хочет утвердить пенсионную реформу, которая не является ни справедливой, ни необходимой. Несправедлива эта реформа потому, что заставляет работать дольше тех людей, которые начали работать в очень раннем возрасте. А необходимости в ней нет потому, что Консультативный совет по вопросам пенсий предлагает другие варианты вместо того, чтобы просить людей работать дольше", — рассказал в беседе с агентством один из участников парижской акции протеста.
Полиция ожидает, что по всей Франции в акциях протеста примут участие 1,2 миллиона человек, в столице — 100 тысяч.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн
10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует вводить с 2023 года. По ее словам, власти будут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
С тех пор в стране регулярно проходят протесты.