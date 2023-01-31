https://ria.ru/20230131/festival-1848773252.html
Путин поручил создать концепцию Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Путин поручил создать концепцию Всемирного фестиваля молодежи и студентов - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил создать концепцию Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Президент России Владимир Путин поручил Росмолодежи до 15 февраля представить концепцию проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России в 2023... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:47
2023-01-31T18:47
2023-01-31T20:45
общество
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Росмолодежи до 15 февраля представить концепцию проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России в 2023 году, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.Срок исполнения - 15 февраля 2023 года.Позднее стало известно, что Росмолодежь приступила к разработке концепции Всемирного фестиваля молодежи и студентов, опираясь на собственный опыт проведения масштабных форумов и фестивалей и на свои международные контакты."В настоящий момент Федеральное агентство по делам молодёжи разрабатывает возможные концепции и варианты сроков проведения соответствующего мероприятия, учитывая с одной стороны довольно "свежий" опыт проведения фестиваля молодёжи в 2017 году, масштабных международных форумов "Мы вместе", с другой стороны - обширные контакты на формальном и неформальном уровнях в значительном количестве стран мира, большая часть из которых остаётся дружественными по отношению к России", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Росмолодежи.При этом заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре в СФ Наталия Косихина заявила о том, что проведение Всемирного фестиваля молодежи и студентов с учетом опыта его реализации в 1985 году, где участие принимали 157 стран, несомненно окажет позитивное влияние на развитие дружбы и интернационального диалога между сверстниками из разных государств.
https://ria.ru/20230131/tsentry-1848766378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
18:47 31.01.2023 (обновлено: 20:45 31.01.2023)
Путин поручил создать концепцию Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Путин поручил разработать концепцию Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2023 году
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил Росмолодежи до 15 февраля представить концепцию проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России в 2023 году, соответствующие поручения опубликованы на сайте
Кремля.
"Росмолодежи разработать совместно с Минпросвещения России, Минобрнауки России и представить концепцию проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России в 2023 году", - говорится в сообщении.
Срок исполнения - 15 февраля 2023 года.
Позднее стало известно, что Росмолодежь
приступила к разработке концепции Всемирного фестиваля молодежи и студентов, опираясь на собственный опыт проведения масштабных форумов и фестивалей и на свои международные контакты.
"В настоящий момент Федеральное агентство по делам молодёжи разрабатывает возможные концепции и варианты сроков проведения соответствующего мероприятия, учитывая с одной стороны довольно "свежий" опыт проведения фестиваля молодёжи в 2017 году, масштабных международных форумов "Мы вместе", с другой стороны - обширные контакты на формальном и неформальном уровнях в значительном количестве стран мира, большая часть из которых остаётся дружественными по отношению к России", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Росмолодежи.
При этом заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре в СФ Наталия Косихина заявила о том, что проведение Всемирного фестиваля молодежи и студентов с учетом опыта его реализации в 1985 году, где участие принимали 157 стран, несомненно окажет позитивное влияние на развитие дружбы и интернационального диалога между сверстниками из разных государств.