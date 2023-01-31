https://ria.ru/20230131/eskalatsiya-1848797228.html

Эскалация на Украине грозит дестабилизировать энергорынки, заявили в МВФ

Эскалация на Украине грозит дестабилизировать энергорынки, заявили в МВФ - РИА Новости, 31.01.2023

Эскалация на Украине грозит дестабилизировать энергорынки, заявили в МВФ

Эскалация военного конфликта на Украине является главной угрозой дестабилизации энергетических и продовольственных рынков, а также еще большей фрагментации... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T20:38

2023-01-31T20:38

2023-01-31T20:38

экономика

украина

сахара

россия

владимир путин

мвф

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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Эскалация военного конфликта на Украине является главной угрозой дестабилизации энергетических и продовольственных рынков, а также еще большей фрагментации мировой экономики, считает главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша. "Эскалация войны на Украине остается главной угрозой и может дестабилизировать энергетические продовольственные рынки, вести к дальнейшей фрагментации глобальной экономики", - говорится в заявлении Гуринша, опубликованном на сайте МВФ. В качестве возможных последствий он указал ухудшение финансовых условий, особенно, в развивающихся экономиках. Эксперт международной организации также отметил, что африканские страны южнее Сахары "очень сильно" пострадали от внешних сил, формирующихся в мировой экономике, включая российскую спецоперацию на Украине, энергетический кризис, борьбу с инфляцией и ужесточение глобальных финансовых условий. "В дополнение, перед регионом стоит проблема продовольственной безопасности. Во многих странах значительная доля населения может столкнуться с продовольственной безопасностью", - добавил Гуринша. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221209/potolok-1837541906.html

https://ria.ru/20230105/krizis-1843140257.html

украина

сахара

россия

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экономика, украина, сахара, россия, владимир путин, мвф