https://ria.ru/20230131/donetsk-1848591406.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.01.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:35
2023-01-31T10:35
2023-01-31T10:35
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. О последствиях пока ничего не известно. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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в мире, донецк, кировский район, украина, нато
В мире, Донецк, Кировский район, Украина, НАТО
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по районам Донецка еще восемь снарядов