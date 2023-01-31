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Пушилин призвал отодвинуть украинские войска от границ ДНР как можно дальше - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/dnr-1848774686.html
Пушилин призвал отодвинуть украинские войска от границ ДНР как можно дальше
Пушилин призвал отодвинуть украинские войска от границ ДНР как можно дальше - РИА Новости, 31.01.2023
Пушилин призвал отодвинуть украинские войска от границ ДНР как можно дальше
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости отодвинуть украинские войска от конституционной границы ДНР настолько, чтобы Киев не смог наносить удары по... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:52
2023-01-31T19:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости отодвинуть украинские войска от конституционной границы ДНР настолько, чтобы Киев не смог наносить удары по ее территории."Цель абсолютно не меняется, она для нас очевидна: есть конституционные границы ДНР, в рамках которых мы вошли в состав нашей родины, то есть мы вернулись в большую Россию. Но здесь стоит учитывать ту угрозу, которую несет противник в плане своего вероломства. Конечно же, мы должны будем отодвигать противника и уже от конституционных границ ДНР, чтобы он физически не мог доставать, с учетом того вооружения, которое у него будет на тот момент", - сказал Пушилин в эфире радиостанции "Комсомольская правда"."Поэтому я бы не занимался шапкозакидательством, что вот-вот все будет хорошо завтра-послезавтра, и противник просто угомонится. Не угомонится. Мы же тоже прекрасно понимаем и видим, что Украина, давно потерявшая свою субъектность, стала просто инструментом со сломанной идеологией", - подчеркнул он.
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:52 31.01.2023 (обновлено: 19:30 31.01.2023)
 
Пушилин призвал отодвинуть украинские войска от границ ДНР как можно дальше

Врио главы ДНР Пушилин призвал отодвинуть ВСУ от конституционной границы региона

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки
Украинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости отодвинуть украинские войска от конституционной границы ДНР настолько, чтобы Киев не смог наносить удары по ее территории.
"Цель абсолютно не меняется, она для нас очевидна: есть конституционные границы ДНР, в рамках которых мы вошли в состав нашей родины, то есть мы вернулись в большую Россию. Но здесь стоит учитывать ту угрозу, которую несет противник в плане своего вероломства. Конечно же, мы должны будем отодвигать противника и уже от конституционных границ ДНР, чтобы он физически не мог доставать, с учетом того вооружения, которое у него будет на тот момент", - сказал Пушилин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Поэтому я бы не занимался шапкозакидательством, что вот-вот все будет хорошо завтра-послезавтра, и противник просто угомонится. Не угомонится. Мы же тоже прекрасно понимаем и видим, что Украина, давно потерявшая свою субъектность, стала просто инструментом со сломанной идеологией", - подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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