https://ria.ru/20230131/dnr-1848774686.html

Пушилин призвал отодвинуть украинские войска от границ ДНР как можно дальше

Пушилин призвал отодвинуть украинские войска от границ ДНР как можно дальше - РИА Новости, 31.01.2023

Пушилин призвал отодвинуть украинские войска от границ ДНР как можно дальше

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости отодвинуть украинские войска от конституционной границы ДНР настолько, чтобы Киев не смог наносить удары по... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:52

2023-01-31T18:52

2023-01-31T19:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости отодвинуть украинские войска от конституционной границы ДНР настолько, чтобы Киев не смог наносить удары по ее территории."Цель абсолютно не меняется, она для нас очевидна: есть конституционные границы ДНР, в рамках которых мы вошли в состав нашей родины, то есть мы вернулись в большую Россию. Но здесь стоит учитывать ту угрозу, которую несет противник в плане своего вероломства. Конечно же, мы должны будем отодвигать противника и уже от конституционных границ ДНР, чтобы он физически не мог доставать, с учетом того вооружения, которое у него будет на тот момент", - сказал Пушилин в эфире радиостанции "Комсомольская правда"."Поэтому я бы не занимался шапкозакидательством, что вот-вот все будет хорошо завтра-послезавтра, и противник просто угомонится. Не угомонится. Мы же тоже прекрасно понимаем и видим, что Украина, давно потерявшая свою субъектность, стала просто инструментом со сломанной идеологией", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848684489.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр