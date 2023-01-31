https://ria.ru/20230131/distsiplina-1848674195.html
Путин выделил особую миссию для Генпрокуратуры
Путин выделил особую миссию для Генпрокуратуры - РИА Новости, 31.01.2023
Путин выделил особую миссию для Генпрокуратуры
Генеральная прокуратура имеет особую миссию в целом ряде направлений, в том числе в вопросах контроля за финансированием и соблюдением дисциплины при... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:17
2023-01-31T14:17
2023-01-31T14:17
россия
владимир путин
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_68481d508677b7067b48e309fbce6616.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура имеет особую миссию в целом ряде направлений, в том числе в вопросах контроля за финансированием и соблюдением дисциплины при обеспечении обороноспособности России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ведомства Игорем Красновым во вторник. "Вы сами обратили внимание на необходимость усилить надзор за тем, что происходит в оборонно-промышленном комплексе. Здесь и вопросы финансирования, вопросы соблюдения дисциплины, вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности государства. Это надзор за следствием, дознанием – тоже очень важный пласт, связанный с интересами государства и с интересами граждан. Безусловно, это комплексный вопрос, и у прокуратуры здесь особая миссия. Я уверен, что вы и дальше будете в этом направлении работать", - сказал Путин Краснову. Во время встречи, Путин отметил, что в последнее время Генпрокуратура усилила контроль за соблюдением интересов государства в сфере экономики с учётом больших денежных средств, которые государство направляет на приоритетные направления в сфере экономического развития.
https://ria.ru/20230131/terrorizm-1848655188.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_371dcb366e974870e64240cdade9d1c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Россия, Владимир Путин, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
Путин выделил особую миссию для Генпрокуратуры
Путин: Генпрокуратура имеет особую миссию в контроле за финансированием и дисциплиной
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура имеет особую миссию в целом ряде направлений, в том числе в вопросах контроля за финансированием и соблюдением дисциплины при обеспечении обороноспособности России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ведомства Игорем Красновым во вторник.
"Вы сами обратили внимание на необходимость усилить надзор за тем, что происходит в оборонно-промышленном комплексе. Здесь и вопросы финансирования, вопросы соблюдения дисциплины, вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности государства. Это надзор за следствием, дознанием – тоже очень важный пласт, связанный с интересами государства и с интересами граждан. Безусловно, это комплексный вопрос, и у прокуратуры здесь особая миссия. Я уверен, что вы и дальше будете в этом направлении работать", - сказал Путин Краснову.
Во время встречи, Путин отметил, что в последнее время Генпрокуратура усилила контроль за соблюдением интересов государства в сфере экономики с учётом больших денежных средств, которые государство направляет на приоритетные направления в сфере экономического развития.