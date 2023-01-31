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Путин выделил особую миссию для Генпрокуратуры - РИА Новости, 31.01.2023
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Путин выделил особую миссию для Генпрокуратуры
Путин выделил особую миссию для Генпрокуратуры - РИА Новости, 31.01.2023
Путин выделил особую миссию для Генпрокуратуры
Генеральная прокуратура имеет особую миссию в целом ряде направлений, в том числе в вопросах контроля за финансированием и соблюдением дисциплины при... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:17
2023-01-31T14:17
россия
владимир путин
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура имеет особую миссию в целом ряде направлений, в том числе в вопросах контроля за финансированием и соблюдением дисциплины при обеспечении обороноспособности России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ведомства Игорем Красновым во вторник. "Вы сами обратили внимание на необходимость усилить надзор за тем, что происходит в оборонно-промышленном комплексе. Здесь и вопросы финансирования, вопросы соблюдения дисциплины, вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности государства. Это надзор за следствием, дознанием – тоже очень важный пласт, связанный с интересами государства и с интересами граждан. Безусловно, это комплексный вопрос, и у прокуратуры здесь особая миссия. Я уверен, что вы и дальше будете в этом направлении работать", - сказал Путин Краснову. Во время встречи, Путин отметил, что в последнее время Генпрокуратура усилила контроль за соблюдением интересов государства в сфере экономики с учётом больших денежных средств, которые государство направляет на приоритетные направления в сфере экономического развития.
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россия, владимир путин, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Россия, Владимир Путин, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
14:17 31.01.2023
 
Путин выделил особую миссию для Генпрокуратуры

Путин: Генпрокуратура имеет особую миссию в контроле за финансированием и дисциплиной

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура имеет особую миссию в целом ряде направлений, в том числе в вопросах контроля за финансированием и соблюдением дисциплины при обеспечении обороноспособности России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ведомства Игорем Красновым во вторник.
"Вы сами обратили внимание на необходимость усилить надзор за тем, что происходит в оборонно-промышленном комплексе. Здесь и вопросы финансирования, вопросы соблюдения дисциплины, вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности государства. Это надзор за следствием, дознанием – тоже очень важный пласт, связанный с интересами государства и с интересами граждан. Безусловно, это комплексный вопрос, и у прокуратуры здесь особая миссия. Я уверен, что вы и дальше будете в этом направлении работать", - сказал Путин Краснову.
Во время встречи, Путин отметил, что в последнее время Генпрокуратура усилила контроль за соблюдением интересов государства в сфере экономики с учётом больших денежных средств, которые государство направляет на приоритетные направления в сфере экономического развития.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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