https://ria.ru/20230131/distsiplina-1848674195.html

Путин выделил особую миссию для Генпрокуратуры

Путин выделил особую миссию для Генпрокуратуры - РИА Новости, 31.01.2023

Путин выделил особую миссию для Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура имеет особую миссию в целом ряде направлений, в том числе в вопросах контроля за финансированием и соблюдением дисциплины при... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T14:17

2023-01-31T14:17

2023-01-31T14:17

россия

владимир путин

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура имеет особую миссию в целом ряде направлений, в том числе в вопросах контроля за финансированием и соблюдением дисциплины при обеспечении обороноспособности России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ведомства Игорем Красновым во вторник. "Вы сами обратили внимание на необходимость усилить надзор за тем, что происходит в оборонно-промышленном комплексе. Здесь и вопросы финансирования, вопросы соблюдения дисциплины, вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности государства. Это надзор за следствием, дознанием – тоже очень важный пласт, связанный с интересами государства и с интересами граждан. Безусловно, это комплексный вопрос, и у прокуратуры здесь особая миссия. Я уверен, что вы и дальше будете в этом направлении работать", - сказал Путин Краснову. Во время встречи, Путин отметил, что в последнее время Генпрокуратура усилила контроль за соблюдением интересов государства в сфере экономики с учётом больших денежных средств, которые государство направляет на приоритетные направления в сфере экономического развития.

https://ria.ru/20230131/terrorizm-1848655188.html

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россия, владимир путин, игорь краснов, генеральная прокуратура рф