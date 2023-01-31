https://ria.ru/20230131/diskussii-1848791802.html
МИД заявил о нецелесообразности Женевских дискуссий по безопасности
МИД заявил о нецелесообразности Женевских дискуссий по безопасности - РИА Новости, 31.01.2023
МИД заявил о нецелесообразности Женевских дискуссий по безопасности
Запланированная на 3 февраля в Москве встреча с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье нецелесообразна в РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T20:09
2023-01-31T20:09
2023-01-31T20:09
в мире
москва
закавказье
россия
мария захарова
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Запланированная на 3 февраля в Москве встреча с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье нецелесообразна в связи с продолжением деструктивной линии западников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пояснила это тем, что на днях российская сторона получила от сопредседателей МЖД уведомление об отмене планировавшегося на 21‑22 февраля очередного 57-го раунда и его переносе на 4-5 апреля. "Указанные объяснения причин переноса выглядят абсолютно искусственными. Рассматриваем данное решение, вновь принятое сопредседателями келейно, без предварительных консультаций со всеми делегациями, как продолжение деструктивной линии западников на блокирование работы МЖД. Очевидно, что "тройка" злоупотребляет своим статусом, в угоду конъюнктурным соображениям жертвует интересами стабильности и безопасности в Закавказье. Такой подход считаем неприемлемым, идущим вразрез с интересами большинства участников МЖД, выступающих за продолжение совместной ритмичной работы", - заявила Захарова. По ее словам, с российскими оценками полностью солидарны абхазские и югоосетинские союзники.
https://ria.ru/20230130/espch-1848520456.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, москва, закавказье, россия, мария захарова
В мире, Москва, Закавказье, Россия, Мария Захарова
МИД заявил о нецелесообразности Женевских дискуссий по безопасности
Захарова: встреча с сопредседателями Международных женевских дискуссий нецелесообразна
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Запланированная на 3 февраля в Москве встреча с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье нецелесообразна в связи с продолжением деструктивной линии западников, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская сторона сочла нецелесообразным проведение планировавшейся ранее на 3 февраля в Москве встречи с сопредседателями (Международных женевских дискуссий). Поездки международников не могут и не должны подменять полноценную деятельность Женевского формата. Ожидаем, что наши сигналы будут услышаны в Брюсселе
, Вене
и Нью-Йорке", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Она пояснила это тем, что на днях российская сторона получила от сопредседателей МЖД уведомление об отмене планировавшегося на 21‑22 февраля очередного 57-го раунда и его переносе на 4-5 апреля.
"Указанные объяснения причин переноса выглядят абсолютно искусственными. Рассматриваем данное решение, вновь принятое сопредседателями келейно, без предварительных консультаций со всеми делегациями, как продолжение деструктивной линии западников на блокирование работы МЖД. Очевидно, что "тройка" злоупотребляет своим статусом, в угоду конъюнктурным соображениям жертвует интересами стабильности и безопасности в Закавказье. Такой подход считаем неприемлемым, идущим вразрез с интересами большинства участников МЖД, выступающих за продолжение совместной ритмичной работы", - заявила Захарова.
По ее словам, с российскими оценками полностью солидарны абхазские и югоосетинские союзники.