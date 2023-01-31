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Киев работает над сюжетами для дискредитации армии России, заявил Марочко - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/diskreditatsiya-1848568795.html
Киев работает над сюжетами для дискредитации армии России, заявил Марочко
Киев работает над сюжетами для дискредитации армии России, заявил Марочко - РИА Новости, 31.01.2023
Киев работает над сюжетами для дискредитации армии России, заявил Марочко
Киев готовит ряд сюжетов, дискредитирующих ВС РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T08:39
2023-01-31T08:39
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 31 янв – РИА Новости. Киев готовит ряд сюжетов, дискредитирующих ВС РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Для поднятия морально-психологического состояния украинских военнослужащих, а также дискредитации российских войск в зоне проведения СВО отмечена работа представителей СМИ и прозападных пропагандистов. Основная задача - показать мнимые успехи украинских войск и проблемы в рядах ВС РФ", – сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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в мире, киев, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
08:39 31.01.2023
 
Киев работает над сюжетами для дискредитации армии России, заявил Марочко

Марочко: Киев готовит ряд сюжетов, дискредитирующих ВС России в зоне спецоперации

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 янв – РИА Новости. Киев готовит ряд сюжетов, дискредитирующих ВС РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Для поднятия морально-психологического состояния украинских военнослужащих, а также дискредитации российских войск в зоне проведения СВО отмечена работа представителей СМИ и прозападных пропагандистов. Основная задача - показать мнимые успехи украинских войск и проблемы в рядах ВС РФ", – сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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20 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Киевская пропаганда все выдумала". Что происходит на важном участке фронта
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
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