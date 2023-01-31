https://ria.ru/20230131/diskreditatsiya-1848568795.html
Киев работает над сюжетами для дискредитации армии России, заявил Марочко
Киев работает над сюжетами для дискредитации армии России, заявил Марочко - РИА Новости, 31.01.2023
Киев работает над сюжетами для дискредитации армии России, заявил Марочко
Киев готовит ряд сюжетов, дискредитирующих ВС РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T08:39
2023-01-31T08:39
2023-01-31T08:39
специальная военная операция на украине
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киев
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андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 31 янв – РИА Новости. Киев готовит ряд сюжетов, дискредитирующих ВС РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Для поднятия морально-психологического состояния украинских военнослужащих, а также дискредитации российских войск в зоне проведения СВО отмечена работа представителей СМИ и прозападных пропагандистов. Основная задача - показать мнимые успехи украинских войск и проблемы в рядах ВС РФ", – сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1845997756.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Киев работает над сюжетами для дискредитации армии России, заявил Марочко
Марочко: Киев готовит ряд сюжетов, дискредитирующих ВС России в зоне спецоперации