https://ria.ru/20230131/diskreditatsiya-1848568795.html

Киев работает над сюжетами для дискредитации армии России, заявил Марочко

Киев работает над сюжетами для дискредитации армии России, заявил Марочко - РИА Новости, 31.01.2023

Киев работает над сюжетами для дискредитации армии России, заявил Марочко

Киев готовит ряд сюжетов, дискредитирующих ВС РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T08:39

2023-01-31T08:39

2023-01-31T08:39

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 31 янв – РИА Новости. Киев готовит ряд сюжетов, дискредитирующих ВС РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Для поднятия морально-психологического состояния украинских военнослужащих, а также дискредитации российских войск в зоне проведения СВО отмечена работа представителей СМИ и прозападных пропагандистов. Основная задача - показать мнимые успехи украинских войск и проблемы в рядах ВС РФ", – сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1845997756.html

киев

россия

луганская народная республика

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в мире, киев, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф