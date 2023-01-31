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Россия и Египет выступили за перезапуск палестино-израильского диалога
Россия и Египет выступили за перезапуск палестино-израильского диалога - РИА Новости, 31.01.2023
Россия и Египет выступили за перезапуск палестино-израильского диалога
Москва и Каир выступают за скорейший запуск палестино-израильских переговоров на фоне нынешней негативной динамики, заявил министр иностранных дел России Сергей РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:27
2023-01-31T14:27
2023-01-31T14:45
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Москва и Каир выступают за скорейший запуск палестино-израильских переговоров на фоне нынешней негативной динамики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы серьезно обеспокоены негативной динамикой развития обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. Подтвердили с обеих сторон необходимость скорейшего запуска палестино-израильских переговоров", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.По словам Лаврова, Россия также считает необходимым возобновление работы "квартета" (РФ, США, ЕС ООН) международных посредников по ближневосточному урегулированию, а также то, чтобы "квартет" работал в тесной координации с Лигой арабских государств."Пока, к сожалению, на этом направлении прогресса не наблюдается", - добавил российский министр.
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в мире, москва, каир (город), цены на нефть, россия, египет, сергей лавров, самех шукри, евросоюз, оон, лига арабских государств
В мире, Москва, Каир (город), Цены на нефть, Россия, Египет, Сергей Лавров, Самех Шукри, Евросоюз, ООН, Лига арабских государств
14:27 31.01.2023 (обновлено: 14:45 31.01.2023)
Россия и Египет выступили за перезапуск палестино-израильского диалога
Лавров: Россия и Египет выступили за скорейший перезапуск палестино-израильского диалога