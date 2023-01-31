https://ria.ru/20230131/dialog-1848677926.html

Россия и Египет выступили за перезапуск палестино-израильского диалога

Россия и Египет выступили за перезапуск палестино-израильского диалога - РИА Новости, 31.01.2023

Россия и Египет выступили за перезапуск палестино-израильского диалога

Москва и Каир выступают за скорейший запуск палестино-израильских переговоров на фоне нынешней негативной динамики, заявил министр иностранных дел России Сергей РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T14:27

2023-01-31T14:27

2023-01-31T14:45

в мире

москва

каир (город)

цены на нефть

россия

египет

сергей лавров

самех шукри

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795787109_212:444:3063:2048_1920x0_80_0_0_7b9708a268c8156c6eb9eb71f440a723.jpg

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Москва и Каир выступают за скорейший запуск палестино-израильских переговоров на фоне нынешней негативной динамики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы серьезно обеспокоены негативной динамикой развития обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. Подтвердили с обеих сторон необходимость скорейшего запуска палестино-израильских переговоров", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.По словам Лаврова, Россия также считает необходимым возобновление работы "квартета" (РФ, США, ЕС ООН) международных посредников по ближневосточному урегулированию, а также то, чтобы "квартет" работал в тесной координации с Лигой арабских государств."Пока, к сожалению, на этом направлении прогресса не наблюдается", - добавил российский министр.

https://ria.ru/20230129/ataka-1848250752.html

москва

каир (город)

россия

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, каир (город), цены на нефть, россия, египет, сергей лавров, самех шукри, евросоюз, оон, лига арабских государств