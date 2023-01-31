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Порядка 54 тысяч детей обратились по детскому телефону доверия в МО - РИА Новости, 31.01.2023
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Новости Подмосковья
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Порядка 54 тысяч детей обратились по детскому телефону доверия в МО
Порядка 54 тысяч детей обратились по детскому телефону доверия в МО - РИА Новости, 31.01.2023
Порядка 54 тысяч детей обратились по детскому телефону доверия в МО
Психологи детского телефона доверия в Подмосковье приняли 53,7 тысячи обращений в 2022 году. Такой информацией поделилась министр социального развития... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:11
2023-01-31T16:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Психологи детского телефона доверия в Подмосковье приняли 53,7 тысячи обращений в 2022 году. Такой информацией поделилась министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, сообщил телеканал "360"."Очень важно, чтобы у детей, подростков и их родителей была возможность обратиться за поддержкой к специалистам в той или иной эмоционально тяжелой ситуации. Консультация специалистов и помощь абсолютно бесплатна", – отметила Болатаева.Специалисты помогали детям разбираться со сложными ситуациями в жизни, а также оказывали экстренную психологическую помощь в случае необходимости.Для того чтобы получить консультацию психолога, необходимо позвонить по номеру 8 (800) 200-01-22. Подробную информацию о том, как проходит прием, можно найти на сайте детского телефона доверия.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:11 31.01.2023
 

Порядка 54 тысяч детей обратились по детскому телефону доверия в МО

© РИА Новости / Костамо ВераНомер Всероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 работает круглосуточно
Номер Всероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 работает круглосуточно - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Костамо Вера
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Психологи детского телефона доверия в Подмосковье приняли 53,7 тысячи обращений в 2022 году. Такой информацией поделилась министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, сообщил телеканал "360".
"Очень важно, чтобы у детей, подростков и их родителей была возможность обратиться за поддержкой к специалистам в той или иной эмоционально тяжелой ситуации. Консультация специалистов и помощь абсолютно бесплатна", – отметила Болатаева.
Специалисты помогали детям разбираться со сложными ситуациями в жизни, а также оказывали экстренную психологическую помощь в случае необходимости.
Для того чтобы получить консультацию психолога, необходимо позвонить по номеру 8 (800) 200-01-22. Подробную информацию о том, как проходит прием, можно найти на сайте детского телефона доверия.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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