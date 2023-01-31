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Порядка 54 тысяч детей обратились по детскому телефону доверия в МО

Порядка 54 тысяч детей обратились по детскому телефону доверия в МО - РИА Новости, 31.01.2023

Порядка 54 тысяч детей обратились по детскому телефону доверия в МО

Психологи детского телефона доверия в Подмосковье приняли 53,7 тысячи обращений в 2022 году. Такой информацией поделилась министр социального развития... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T16:11

2023-01-31T16:11

2023-01-31T16:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Психологи детского телефона доверия в Подмосковье приняли 53,7 тысячи обращений в 2022 году. Такой информацией поделилась министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, сообщил телеканал "360"."Очень важно, чтобы у детей, подростков и их родителей была возможность обратиться за поддержкой к специалистам в той или иной эмоционально тяжелой ситуации. Консультация специалистов и помощь абсолютно бесплатна", – отметила Болатаева.Специалисты помогали детям разбираться со сложными ситуациями в жизни, а также оказывали экстренную психологическую помощь в случае необходимости.Для того чтобы получить консультацию психолога, необходимо позвонить по номеру 8 (800) 200-01-22. Подробную информацию о том, как проходит прием, можно найти на сайте детского телефона доверия.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)