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Порядка 54 тысяч детей обратились по детскому телефону доверия в МО
Порядка 54 тысяч детей обратились по детскому телефону доверия в МО - РИА Новости, 31.01.2023
Порядка 54 тысяч детей обратились по детскому телефону доверия в МО
Психологи детского телефона доверия в Подмосковье приняли 53,7 тысячи обращений в 2022 году. Такой информацией поделилась министр социального развития... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:11
2023-01-31T16:11
2023-01-31T16:11
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Психологи детского телефона доверия в Подмосковье приняли 53,7 тысячи обращений в 2022 году. Такой информацией поделилась министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, сообщил телеканал "360"."Очень важно, чтобы у детей, подростков и их родителей была возможность обратиться за поддержкой к специалистам в той или иной эмоционально тяжелой ситуации. Консультация специалистов и помощь абсолютно бесплатна", – отметила Болатаева.Специалисты помогали детям разбираться со сложными ситуациями в жизни, а также оказывали экстренную психологическую помощь в случае необходимости.Для того чтобы получить консультацию психолога, необходимо позвонить по номеру 8 (800) 200-01-22. Подробную информацию о том, как проходит прием, можно найти на сайте детского телефона доверия.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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