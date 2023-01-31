https://ria.ru/20230131/deportatsiya-1848720630.html

Католическая епархия заступилась за приговоренного к депортации священника

Католическая епархия заступилась за приговоренного к депортации священника - РИА Новости, 31.01.2023

Католическая епархия заступилась за приговоренного к депортации священника

Католическая епархия Святого Климента в Саратове надеется оказать необходимую поддержку двум своим священнослужителям, один из которых был приговорен к... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T16:18

2023-01-31T16:18

2023-01-31T16:18

религия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/28/1520652869_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e3b292e2b1735c85c8cc9c7a504dc775.jpg

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Католическая епархия Святого Климента в Саратове надеется оказать необходимую поддержку двум своим священнослужителям, один из которых был приговорен к депортации из РФ, а другой отбыл наказание за мелкое хулиганство, сказал РИА Новости генеральный викарий епархии священник Диогенес Уркиза. Ранее на сайте Новочеркасского городского суда Ростовской области было опубликовано сообщение о том, что настоятель прихода Пресвятой Девы Марии в Новочеркасске священник Михаил Мжыглуд был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации"), ему назначен штраф в размере 2 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ в форме самостоятельного контролируемого выезда за пределы страны. Кроме того, согласно информации на сайте Белгородского районного суда, 24 января суд вынес постановление, что настоятель прихода в Белгороде Марек Бакежински 22 января "устроил скандал в общественном месте, в ходе которого выражался грубой нецензурной бранью, на замечания прекратить хулиганские действия не реагировал, чем нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу". Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ как мелкое хулиганство и назначили наказание в виде административного ареста на семь суток. "Епархия осведомлена о положении священников, которых вы упомянули, она очень близка к ним и к приходским общинам, приходскими настоятелями которых являются эти священники, чтобы оказать им всю необходимую поддержку, в пределах наших возможностей. Мы искренне желаем, чтобы положение обоих было положительно урегулировано, чтобы они могли продолжить свое служение", – сказал Уркиза РИА Новости. Оба священника, отметил генеральный викарий, уже много лет самоотверженно служат в епархии. "Было бы очень печально, если бы они не смогли продолжить свое служение. Оба они пользуются большим уважением среди верующих", – заключил он.

https://ria.ru/20230131/zakon-1848716297.html

https://rsport.ria.ru/20230130/doping-1848474778.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество