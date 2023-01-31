https://ria.ru/20230131/deklaratsiya-1848648077.html
В Кремле сообщат, будет ли Путин обнародовать декларацию о доходах
В Кремле сообщат, будет ли Путин обнародовать декларацию о доходах - РИА Новости, 31.01.2023
В Кремле сообщат, будет ли Путин обнародовать декларацию о доходах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Владимир Путин обнародовать декларацию о доходах, заявил, что пока не может ответить... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:09
2023-01-31T13:09
2023-01-31T13:09
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833167653_0:251:3122:2007_1920x0_80_0_0_28d790fa442483765c0142422a494976.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Владимир Путин обнародовать декларацию о доходах, заявил, что пока не может ответить на этот вопрос. "Я пока не могу вам ответить на этот вопрос, тоже по мере того, как будут подходить сроки, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, будет ли опубликована декларация Путина, как и раньше.
https://ria.ru/20230131/putin-1848643420.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833167653_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_c11b450fceb79f7e5cf528d33a24ef32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле сообщат, будет ли Путин обнародовать декларацию о доходах
Песков: Кремль сообщит позднее, будет ли Путин обнародовать декларацию о доходах