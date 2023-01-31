https://ria.ru/20230131/deklaratsiya-1848648077.html

В Кремле сообщат, будет ли Путин обнародовать декларацию о доходах

В Кремле сообщат, будет ли Путин обнародовать декларацию о доходах - РИА Новости, 31.01.2023

В Кремле сообщат, будет ли Путин обнародовать декларацию о доходах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Владимир Путин обнародовать декларацию о доходах, заявил, что пока не может ответить... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:09

2023-01-31T13:09

2023-01-31T13:09

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Владимир Путин обнародовать декларацию о доходах, заявил, что пока не может ответить на этот вопрос. "Я пока не могу вам ответить на этот вопрос, тоже по мере того, как будут подходить сроки, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, будет ли опубликована декларация Путина, как и раньше.

https://ria.ru/20230131/putin-1848643420.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин