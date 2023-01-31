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В Кремле сообщат, будет ли Путин обнародовать декларацию о доходах - РИА Новости, 31.01.2023
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В Кремле сообщат, будет ли Путин обнародовать декларацию о доходах
В Кремле сообщат, будет ли Путин обнародовать декларацию о доходах - РИА Новости, 31.01.2023
В Кремле сообщат, будет ли Путин обнародовать декларацию о доходах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Владимир Путин обнародовать декларацию о доходах, заявил, что пока не может ответить... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:09
2023-01-31T13:09
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Владимир Путин обнародовать декларацию о доходах, заявил, что пока не может ответить на этот вопрос. "Я пока не могу вам ответить на этот вопрос, тоже по мере того, как будут подходить сроки, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, будет ли опубликована декларация Путина, как и раньше.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
13:09 31.01.2023
 
В Кремле сообщат, будет ли Путин обнародовать декларацию о доходах

Песков: Кремль сообщит позднее, будет ли Путин обнародовать декларацию о доходах

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Владимир Путин обнародовать декларацию о доходах, заявил, что пока не может ответить на этот вопрос.
"Я пока не могу вам ответить на этот вопрос, тоже по мере того, как будут подходить сроки, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, будет ли опубликована декларация Путина, как и раньше.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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