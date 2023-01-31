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В Пермском крае в рамках нацпроекта благоустроят 187 объектов - РИА Новости, 31.01.2023
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В Пермском крае в рамках нацпроекта благоустроят 187 объектов
В Пермском крае в рамках нацпроекта благоустроят 187 объектов - РИА Новости, 31.01.2023
В Пермском крае в рамках нацпроекта благоустроят 187 объектов
В этом году в населенных пунктах Пермского края в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" планируется благоустроить 187 объектов: 130 дворов и 57 РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:26
2023-01-31T13:26
пермский край
дмитрий махонин
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ПЕРМЬ, 31 янв – РИА Новости. В этом году в населенных пунктах Пермского края в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" планируется благоустроить 187 объектов: 130 дворов и 57 общественных территорий, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.На эти цели из федерального, регионального и местного бюджетов направят более одного миллиарда рублей.Как отмечал ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, одна из ключевых задач региональных властей – создание для жителей комфортные пространства для спокойных прогулок и активного отдыха."В 2023 году мы будем брать масштабностью проектов, а не количеством. Поэтому если по годам идет снижение, то значительный рост – по площадям благоустроенных территорий. Также отмечу, что мы занимаем лидирующие позиции по этой деятельности среди других регионов страны. При этом площади, скверы и набережные для благоустройства ежегодно выбирают сами жители в рамках Всероссийского голосования. Для нас мнение жителей – ключевое. Вместе с ними мы создаем комфортную среду в Прикамье", – сказал Махонин, слова которого цитируются в сообщении на сайте.В краевом министерстве ЖКХ и благоустройства напомнили, что во всех муниципалитетах прошли рейтинговые голосования жителей по выбору территорий, в которых необходимо провести ремонтные работы. По результатам опросов населения, в приоритете у прикамцев – обустройство набережных, обновление памятных мест и создание многофункциональных спортивных и детских пространств.Одним из победителей в интернет-голосовании стал проект благоустройства места отдыха в северной части города, на берегу реки Боровая.В Юсьвинском муниципальном округе в поселке Пожва приведут в порядок набережную реки Камы.Кроме того, комплексно преобразится зона отдыха на набережной реки Юг в ЗАТО Звездный.По информации краевого МинЖКХ, особое внимание жители региона уделяют благоустройству памятных мест. В Чернушинском муниципальном округе возле здания автовокзала выполнят работы по благоустройству площади Азина. До конца года завершится третий этап благоустройства историко-природного комплекса "Уинский парк".За время реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" на территории Пермского края благоустроены более двух тысяч дворов и порядка шестисот общественных территорий. Общий объем средств, направленных на работы из бюджета разных уровней, составил около 7 миллиардов рублей.
https://realty.ria.ru/20221223/kampus-1840935716.html
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353
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пермский край, дмитрий махонин
Пермский край, Дмитрий Махонин
13:26 31.01.2023
 

В Пермском крае в рамках нацпроекта благоустроят 187 объектов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкГубернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 31 янв – РИА Новости. В этом году в населенных пунктах Пермского края в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" планируется благоустроить 187 объектов: 130 дворов и 57 общественных территорий, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.
На эти цели из федерального, регионального и местного бюджетов направят более одного миллиарда рублей.
Как отмечал ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, одна из ключевых задач региональных властей – создание для жителей комфортные пространства для спокойных прогулок и активного отдыха.
"В 2023 году мы будем брать масштабностью проектов, а не количеством. Поэтому если по годам идет снижение, то значительный рост – по площадям благоустроенных территорий. Также отмечу, что мы занимаем лидирующие позиции по этой деятельности среди других регионов страны. При этом площади, скверы и набережные для благоустройства ежегодно выбирают сами жители в рамках Всероссийского голосования. Для нас мнение жителей – ключевое. Вместе с ними мы создаем комфортную среду в Прикамье", – сказал Махонин, слова которого цитируются в сообщении на сайте.
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В краевом министерстве ЖКХ и благоустройства напомнили, что во всех муниципалитетах прошли рейтинговые голосования жителей по выбору территорий, в которых необходимо провести ремонтные работы. По результатам опросов населения, в приоритете у прикамцев – обустройство набережных, обновление памятных мест и создание многофункциональных спортивных и детских пространств.
Одним из победителей в интернет-голосовании стал проект благоустройства места отдыха в северной части города, на берегу реки Боровая.
В Юсьвинском муниципальном округе в поселке Пожва приведут в порядок набережную реки Камы.
Кроме того, комплексно преобразится зона отдыха на набережной реки Юг в ЗАТО Звездный.
По информации краевого МинЖКХ, особое внимание жители региона уделяют благоустройству памятных мест. В Чернушинском муниципальном округе возле здания автовокзала выполнят работы по благоустройству площади Азина. До конца года завершится третий этап благоустройства историко-природного комплекса "Уинский парк".
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За время реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" на территории Пермского края благоустроены более двух тысяч дворов и порядка шестисот общественных территорий. Общий объем средств, направленных на работы из бюджета разных уровней, составил около 7 миллиардов рублей.
 
Пермский крайДмитрий Махонин
 
 
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