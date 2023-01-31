https://ria.ru/20230131/blagoustroystvo-1848652506.html

В Пермском крае в рамках нацпроекта благоустроят 187 объектов

В Пермском крае в рамках нацпроекта благоустроят 187 объектов - РИА Новости, 31.01.2023

В Пермском крае в рамках нацпроекта благоустроят 187 объектов

В этом году в населенных пунктах Пермского края в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" планируется благоустроить 187 объектов: 130 дворов и 57 РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:26

2023-01-31T13:26

2023-01-31T13:26

пермский край

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 31 янв – РИА Новости. В этом году в населенных пунктах Пермского края в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" планируется благоустроить 187 объектов: 130 дворов и 57 общественных территорий, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.На эти цели из федерального, регионального и местного бюджетов направят более одного миллиарда рублей.Как отмечал ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, одна из ключевых задач региональных властей – создание для жителей комфортные пространства для спокойных прогулок и активного отдыха."В 2023 году мы будем брать масштабностью проектов, а не количеством. Поэтому если по годам идет снижение, то значительный рост – по площадям благоустроенных территорий. Также отмечу, что мы занимаем лидирующие позиции по этой деятельности среди других регионов страны. При этом площади, скверы и набережные для благоустройства ежегодно выбирают сами жители в рамках Всероссийского голосования. Для нас мнение жителей – ключевое. Вместе с ними мы создаем комфортную среду в Прикамье", – сказал Махонин, слова которого цитируются в сообщении на сайте.В краевом министерстве ЖКХ и благоустройства напомнили, что во всех муниципалитетах прошли рейтинговые голосования жителей по выбору территорий, в которых необходимо провести ремонтные работы. По результатам опросов населения, в приоритете у прикамцев – обустройство набережных, обновление памятных мест и создание многофункциональных спортивных и детских пространств.Одним из победителей в интернет-голосовании стал проект благоустройства места отдыха в северной части города, на берегу реки Боровая.В Юсьвинском муниципальном округе в поселке Пожва приведут в порядок набережную реки Камы.Кроме того, комплексно преобразится зона отдыха на набережной реки Юг в ЗАТО Звездный.По информации краевого МинЖКХ, особое внимание жители региона уделяют благоустройству памятных мест. В Чернушинском муниципальном округе возле здания автовокзала выполнят работы по благоустройству площади Азина. До конца года завершится третий этап благоустройства историко-природного комплекса "Уинский парк".За время реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" на территории Пермского края благоустроены более двух тысяч дворов и порядка шестисот общественных территорий. Общий объем средств, направленных на работы из бюджета разных уровней, составил около 7 миллиардов рублей.

https://realty.ria.ru/20221223/kampus-1840935716.html

https://ria.ru/20221212/gazifikatsiya-1838157407.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин