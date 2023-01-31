https://ria.ru/20230131/berbok-1848639207.html

Пушков прокомментировал слова Бербок о войне Европы с Россией

Пушков прокомментировал слова Бербок о войне Европы с Россией - РИА Новости, 31.01.2023

Пушков прокомментировал слова Бербок о войне Европы с Россией

Германией руководят самоуверенные, но не подготовленные к большой политике люди, заявил глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T12:42

2023-01-31T12:42

2023-01-31T12:42

специальная военная операция на украине

в мире

россия

германия

анналена бербок

алексей пушков

парламентская ассамблея совета европы

европа

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Германией руководят самоуверенные, но не подготовленные к большой политике люди, заявил глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время заседания ПАСЕ заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. После этого она подверглась жесткой критике со стороны депутатов и партий, некоторые призвали ее уйти в отставку. "К руководству ФРГ пришли самоуверенные, но не подготовленные к большой политике люди, не имеющие ни опыта, ни знаний, ни квалификации. Бывшие германские лидеры - от Брандта до Коля, пережившие Вторую мировую (войну - ред.) и знающие цену миру, как и цену войны, были бы в ужасе от таких преемников", - написал сенатор в своём телеграм-канале, комментируя заявление Бербок. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

https://ria.ru/20230131/evropa-1848529457.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, германия, анналена бербок, алексей пушков, парламентская ассамблея совета европы, европа