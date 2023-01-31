Рейтинг@Mail.ru
Пушков прокомментировал слова Бербок о войне Европы с Россией - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/berbok-1848639207.html
Пушков прокомментировал слова Бербок о войне Европы с Россией
Пушков прокомментировал слова Бербок о войне Европы с Россией - РИА Новости, 31.01.2023
Пушков прокомментировал слова Бербок о войне Европы с Россией
Германией руководят самоуверенные, но не подготовленные к большой политике люди, заявил глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:42
2023-01-31T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
германия
анналена бербок
алексей пушков
парламентская ассамблея совета европы
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848623781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2e008c9346e4bd223c606b8ccfc5082.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Германией руководят самоуверенные, но не подготовленные к большой политике люди, заявил глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время заседания ПАСЕ заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. После этого она подверглась жесткой критике со стороны депутатов и партий, некоторые призвали ее уйти в отставку. "К руководству ФРГ пришли самоуверенные, но не подготовленные к большой политике люди, не имеющие ни опыта, ни знаний, ни квалификации. Бывшие германские лидеры - от Брандта до Коля, пережившие Вторую мировую (войну - ред.) и знающие цену миру, как и цену войны, были бы в ужасе от таких преемников", - написал сенатор в своём телеграм-канале, комментируя заявление Бербок. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html
https://ria.ru/20230131/evropa-1848529457.html
россия
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848623781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a36a81aa31c02717055d1d1a3ff0022.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, анналена бербок, алексей пушков, парламентская ассамблея совета европы, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Германия, Анналена Бербок, Алексей Пушков, Парламентская ассамблея Совета Европы, Европа
12:42 31.01.2023
 
Пушков прокомментировал слова Бербок о войне Европы с Россией

Пушков после слов Бербок про войну с Россией раскритиковал нынешнее руководство Германии

© AP Photo / Jean-Francois BadiasМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления перед парламентским собранием Совета Европы
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления перед парламентским собранием Совета Европы - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления перед парламентским собранием Совета Европы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Германией руководят самоуверенные, но не подготовленные к большой политике люди, заявил глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время заседания ПАСЕ заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. После этого она подверглась жесткой критике со стороны депутатов и партий, некоторые призвали ее уйти в отставку.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 08:00
Европейские армии готовят к вторжению в Россию
"К руководству ФРГ пришли самоуверенные, но не подготовленные к большой политике люди, не имеющие ни опыта, ни знаний, ни квалификации. Бывшие германские лидеры - от Брандта до Коля, пережившие Вторую мировую (войну - ред.) и знающие цену миру, как и цену войны, были бы в ужасе от таких преемников", - написал сенатор в своём телеграм-канале, комментируя заявление Бербок.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Французский экономист Жак Аттали в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 08:00
Европе предложили новую цель в войне с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГерманияАнналена БербокАлексей ПушковПарламентская ассамблея Совета ЕвропыЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала