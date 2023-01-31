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Азербайджан призвал своих граждан не посещать Иран без необходимости - РИА Новости, 31.01.2023
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Азербайджан призвал своих граждан не посещать Иран без необходимости
Азербайджан призвал своих граждан не посещать Иран без необходимости - РИА Новости, 31.01.2023
Азербайджан призвал своих граждан не посещать Иран без необходимости
Учитывая нестабильную ситуацию в Иране и вооруженное нападение, совершенное на азербайджанское дипломатического представительства, гражданам Азербайджана... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:58
2023-01-31T10:58
в мире
иран
азербайджан
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БАКУ, 31 янв – РИА Новости. Учитывая нестабильную ситуацию в Иране и вооруженное нападение, совершенное на азербайджанское дипломатического представительства, гражданам Азербайджана рекомендуется не посещать Иран без необходимости, а приезжающим рекомендуется быть предельно осторожными, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана. Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране было совершено утром 27 января. В результате произошедшего погиб начальник службы охраны посольства, два человека получили ранения. "Учитывая нестабильную ситуацию в Исламской Республике Иран и террористический акт, совершенный против дипломатического представительства нашей страны, гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется не посещать Иран без необходимости, а посещающим лицам рекомендуется быть предельно осторожными. Гражданам Азербайджанской Республики, находящимся в настоящее время в Исламской Республике Иран, рекомендуется соблюдать правила охраны и безопасности", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
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в мире, иран, азербайджан
В мире, Иран, Азербайджан
10:58 31.01.2023
 
Азербайджан призвал своих граждан не посещать Иран без необходимости

МИД Азербайджана после теракта призвал своих граждан не посещать Иран без необходимости

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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БАКУ, 31 янв – РИА Новости. Учитывая нестабильную ситуацию в Иране и вооруженное нападение, совершенное на азербайджанское дипломатического представительства, гражданам Азербайджана рекомендуется не посещать Иран без необходимости, а приезжающим рекомендуется быть предельно осторожными, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране было совершено утром 27 января. В результате произошедшего погиб начальник службы охраны посольства, два человека получили ранения.
"Учитывая нестабильную ситуацию в Исламской Республике Иран и террористический акт, совершенный против дипломатического представительства нашей страны, гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется не посещать Иран без необходимости, а посещающим лицам рекомендуется быть предельно осторожными. Гражданам Азербайджанской Республики, находящимся в настоящее время в Исламской Республике Иран, рекомендуется соблюдать правила охраны и безопасности", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 10:12
МИД: Москва шокирована нападением на посольство Азербайджана в Иране
 
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