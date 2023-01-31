https://ria.ru/20230131/azerbaydzhan-1848598987.html

Азербайджан призвал своих граждан не посещать Иран без необходимости

Азербайджан призвал своих граждан не посещать Иран без необходимости - РИА Новости, 31.01.2023

Азербайджан призвал своих граждан не посещать Иран без необходимости

Учитывая нестабильную ситуацию в Иране и вооруженное нападение, совершенное на азербайджанское дипломатического представительства, гражданам Азербайджана... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:58

2023-01-31T10:58

2023-01-31T10:58

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БАКУ, 31 янв – РИА Новости. Учитывая нестабильную ситуацию в Иране и вооруженное нападение, совершенное на азербайджанское дипломатического представительства, гражданам Азербайджана рекомендуется не посещать Иран без необходимости, а приезжающим рекомендуется быть предельно осторожными, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана. Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране было совершено утром 27 января. В результате произошедшего погиб начальник службы охраны посольства, два человека получили ранения. "Учитывая нестабильную ситуацию в Исламской Республике Иран и террористический акт, совершенный против дипломатического представительства нашей страны, гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется не посещать Иран без необходимости, а посещающим лицам рекомендуется быть предельно осторожными. Гражданам Азербайджанской Республики, находящимся в настоящее время в Исламской Республике Иран, рекомендуется соблюдать правила охраны и безопасности", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20230127/azerbaydzhan-1847771153.html

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в мире, иран, азербайджан