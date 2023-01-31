https://ria.ru/20230131/artemovsk-1848763092.html
Пушилин заявил, что освобождение Артемовска нанесет ощутимый урон ВСУ
Пушилин заявил, что освобождение Артемовска нанесет ощутимый урон ВСУ - РИА Новости, 31.01.2023
Пушилин заявил, что освобождение Артемовска нанесет ощутимый урон ВСУ
Освобождение Артемовска станет ощутимым позиционным уроном для Киева, для российских сил откроется направление в сторону Краматорска и Славянска, заявил врио... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:17
2023-01-31T18:17
2023-01-31T18:42
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы украины
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Освобождение Артемовска станет ощутимым позиционным уроном для Киева, для российских сил откроется направление в сторону Краматорска и Славянска, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."В плане стратегических моментов Артемовск тоже имеет значение, потому что после освобождения Артемовска открывается направление в сторону Краматорска, Славянска, и, конечно же, для противника это будет ощутимый такой урон в плане удержания позиций", - сказал Пушилин в эфире радио "Комсомольская правда".Он рассказал, что украинские войска в Артемовске выстроили несколько эшелонированных линий обороны, как это было в Мариуполе. "Такое большое внимание к Артемовску связано, по моему мнению, с таким большим символизмом, которое они придали сами же своими усилиями этому населенному пункту с помощью средств массовой информации, равно как и Соледару", - отметил врио главы республики.Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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18:17 31.01.2023 (обновлено: 18:42 31.01.2023)
Пушилин заявил, что освобождение Артемовска нанесет ощутимый урон ВСУ
Пушилин: после освобождения Артемовска ВС России смогут пойти на Славянск и Краматорск