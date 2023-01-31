https://ria.ru/20230131/artemovsk-1848763092.html

Пушилин заявил, что освобождение Артемовска нанесет ощутимый урон ВСУ

Пушилин заявил, что освобождение Артемовска нанесет ощутимый урон ВСУ - РИА Новости, 31.01.2023

Пушилин заявил, что освобождение Артемовска нанесет ощутимый урон ВСУ

Освобождение Артемовска станет ощутимым позиционным уроном для Киева, для российских сил откроется направление в сторону Краматорска и Славянска, заявил врио... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:17

2023-01-31T18:17

2023-01-31T18:42

специальная военная операция на украине

артемовск

вооруженные силы украины

безопасность

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

украина

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Освобождение Артемовска станет ощутимым позиционным уроном для Киева, для российских сил откроется направление в сторону Краматорска и Славянска, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."В плане стратегических моментов Артемовск тоже имеет значение, потому что после освобождения Артемовска открывается направление в сторону Краматорска, Славянска, и, конечно же, для противника это будет ощутимый такой урон в плане удержания позиций", - сказал Пушилин в эфире радио "Комсомольская правда".Он рассказал, что украинские войска в Артемовске выстроили несколько эшелонированных линий обороны, как это было в Мариуполе. "Такое большое внимание к Артемовску связано, по моему мнению, с таким большим символизмом, которое они придали сами же своими усилиями этому населенному пункту с помощью средств массовой информации, равно как и Соледару", - отметил врио главы республики.Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артемовск, вооруженные силы украины, безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр